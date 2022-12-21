Çimento, cam ve seramikte ihracat hedefi 6.2 milyar dolar

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü, 2023 ihracat hedefini 6.2 milyar dolar olarak belirledi. ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, birlik bünyesindeki firmaların bu yılın ilk 11 ayında 5,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirterek, “2022 yılını toplam 5,5 milyar dolarlık ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında ise hedefimiz 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek” dedi.

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ninde konuşan ÇSSİB Başkanı Erdem Çenesiz, 2001’i 4.8 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün 2002 sonunda 5.5 milyar dolarlık ihracata ulaşacağını belirtti. Çimento, cam ve seramik sektörlerindeki ihracatçı firmaların 2021 yılında pandeminin zorlu koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 22 büyüme ile 4,8 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Çenesiz, “Bu yılın ilk 11 ayında toplam 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Cam sektöründe yüzde 25, çimentoda yüzde 24, seramikte ise yüzde 17’lik artış yakaladık. Yılsonu itibarıyla bu rakamın 5,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz” dedi. Tüm sektörlerde ihracat ve üretimde dünya genelinde ilk 10’da yer aldıklarını aktaran Çenesiz, “Uluslararası kuruluşlar 2023 yılında küresel bir resesyon öngörmeseler de dünya ekonomisinde ciddi bir yavaşlama bekliyor. Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisindeki küçülme beklentisi, ihracatımızın büyümesinin önünde de bir risk teşkil ediyor. Ancak bizler kaliteli, uluslararası standartlara uygun, çevreye duyarlı üretimimizle mevcut pazarlarımızda derinleşmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılı için büyüme hedefimizi yüzde 12’lik artışla 6,2 milyar dolar olarak belirledik” dedi.

Çimento, cam, seramik ve Toprak ürünleri sektörü ihracat ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bu sektörün son 5 yıldır ihracatta şaha kalktığını söyledi. Yüksek enerji maliyetlerine rağmen sektörün yüzde 100 büyüdüğüne dikkat çeken Gültepe, Özellikle de yerli kaynaklar kullanılarak ekonomiye katkı sağlayan bir sektör. Arkadaşlarımızı kutluyoruz” dedi. İhracatçılar olarak kısa vadede 300 milyar dolar, orta vadede 500 milyar dolar hedefi için kolları sıvadıklarını dile getiren Gültepe, “2023 ve sonrası için 1 ay yakın pazar, 1 ay uzak pazar şeklinde ticari heyetler düzenleyeceğiz. Her yıl yüzde 10 büyüme hedefimiz için her ay birliklerimiz ticaret heyeti oluşturacak” dedi. Heyetlerin hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara düzenleneceğini aktaran Gültepe, özellikle Amerika pazarını gündeme aldıklarını açıkladı.

ÇCSB üyesi 2001 yılı ihracat şampiyonları açıklandı

SERAMİK SEKTÖRÜ

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

BİEN TRADING DIŞ TİC. A.Ş.

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

AY SERAMİK MOBL. IST. SOĞT. PAZ. TİC. A.Ş.

PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ A.Ş

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

BOSS PORSELEN DIŞ TİCARET A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

PORLAND PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

SERAMİK SOFRA MUTFAK VE SÜS EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

ÜNSA MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

PORSER PORSELEN VE SERAMİK SAN TİC. LTD. ŞTİ.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

GENEL ÇİMENTO SEKTÖRÜ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC A.Ş.

GRİ ÇİMENTO KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

BEYAZ ÇİMENTO KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

KLİNKER KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC A.Ş.

CAM SEKTÖRÜ DÜZ CAM KATEGORİSİ

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TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

CAM YAPI CAM PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

CAM EV EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

RAPSODİ DEKOR SAN. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

GÜROK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

CAM AMBALAJ KATEGORİSİ

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TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

MARMARA CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

GÜROK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.