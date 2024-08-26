Cimri'nin okul alışverişi ürünleri sıralamasında lider sırt çantası
Çevrim içi alışveriş rehberi Cimri, okul alışverişlerinde en çok karşılaştırılan ürünlerin listesini yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre listenin lideri, yüzde 335 artışla sırt çantaları.
AA
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Cimri, okulların açılışının yaklaşmasıyla birlikte, okul alışverişlerindeki öncelikleri inceledi. Ortaya çıkan verilerde, sırt çantası karşılaştırmalarının son dönemde yüzde 335 arttığı gözlenirken, kalem kutusu arayanlarda da yüzde 320'lik artış görüldü.
Cimri üzerinden beslenme çantası fiyatlarını sorgulayanlar yüzde 300 artarken defter aramaları yüzde 216, boya kalemi aramaları da yüzde 156 arttı.