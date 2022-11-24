Çimsa, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer aldı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa başarılı sürdürülebilirlik ve hisse performansıyla, Borsa İstanbul tarafından hayata yeni geçirilen BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine katılım sağlamaya hak kazandı. Çimsa, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan ilk ve tek çimento şirketi oldu.

2010 yılından bu yana sürdürülebilirlik alanında kamuya açık raporlama yapan Çimsa, 2017 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alıyor.

Çevre, sosyal ve yönetişim odaklı yol haritası kapsamında atılan adımların BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine katılım sağlamaya büyük katkı sağladığını belirten Çimsa CEO’su Umut Zenar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çimsa olarak içerisinde bulunduğumuz çevreye, katkı sağladığımız topluma ve iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımıza olan sorumluluğumuz çerçevesinde sürdürülebilirlik konusunu ana stratejimizin bir parçası olarak ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik performansımızı her geçen gün ileriye götürmeye dayalı taahhüdümüzü güçlü hedef takip sistematikleri ile destekliyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz kapsamında, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, çevre dostu ürünler, eşitlilik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, insan hakları uygulamalarının şirket geneline yayılması gibi konularda önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”