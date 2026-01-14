Çin, ABD’ye rağmen rekor kırdı: Ticaret fazlası 1,2 trilyon dolara ulaştı

Gümrük istatistiklerine göre, Çin’in toplam ihracatı geride bıraktığımız yılda yüzde 5,5 artışla 3,77 trilyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat 2,58 trilyon dolar seviyesinde kaldı. Böylelikle ticaret fazlası 1,2 trilyon dolara yükseldi. Ülkenin ticaret fazlası 2024’te 992 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Aralık ayı verileri pozitif geldi

Aralık ayında ihracat dolar bazında yıllık yüzde 6,6 artarak piyasa beklentilerini aştı ve kasımdaki yüzde 5,9’luk artışın üzerine çıktı. İthalat ise aynı ayda yüzde 5,7 yükselerek bir önceki ayki yüzde 1,9’luk artışa kıyasla belirgin bir toparlanma sergiledi.

Hedef 2026'da da büyüme

Uzmanlar, artan ticaret gerilimleri ve jeopolitik risklere rağmen ihracatın bu yıl da büyümeye katkı sunacağını öngörüyor. BNP Paribas Baş Çin Ekonomisti Jacqueline Rong, “İhracatın 2026’da da büyümenin önemli bir itici gücü olmayı sürdüreceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye rağmen sevkiyatlar aksamadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ardından ticaret savaşının alevlenmesiyle Çin’in ABD’ye satışları gerilese de, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika ve Avrupa pazarlarına yönelen sevkiyatlar bu düşüşü büyük ölçüde dengeledi.