ABD'den Nvidia'ya Çin onayı: H200 çipleri için yeni dönem

Trump yönetimi, Nvidia tarafından üretilen H200 yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına resmi onay verdi. Yeni düzenlemeler kapsamında, söz konusu çiplerin sevkiyat sürecinin önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor.

Karara göre H200 çipleri, Çin'e gönderilmeden önce üçüncü taraf laboratuvarlarda teknik yapay zeka kapasiteleri açısından teste tabi tutulacak. Çinli alıcıların, ABD'li müşterilere satılan toplam miktarın yüzde 50'sinden fazlasına erişmesine izin verilmeyecek. Ayrıca alıcıların "yeterli güvenlik prosedürleri" uygulaması ve çiplerin askeri amaçlarla kullanılmaması şartı getirildi.

Yüzde 25 oranında bir ücret ödenecek

Yeni kurallarla birlikte Nvidia'nın, ABD'de yeterli stok bulunduğunu belgelemesi de zorunlu hale geldi. Bu şartların önceki düzenlemelerde yer almadığına dikkat çekiliyor. Nvidia ve Washington'daki Çin Büyükelçiliği ise konuya ilişkin yorum yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay satışlara izin verileceğini, bunun karşılığında ABD hükümetine yüzde 25 oranında bir ücret ödeneceğini açıklamıştı.

Karar, Çin'e yönelik daha sert bir tutum benimsenmesini savunan bazı siyasetçilerin tepkisini çekti. Eleştirilerde, söz konusu çiplerin Pekin'in askeri kapasitesini güçlendirebileceği ve ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünü zayıflatabileceği endişeleri dile getirildi.

Öte yandan Seaport Research analisti Jay Goldberg, ihracat kısıtlamalarının Nvidia'nın Çin satışlarını sınırladığını ancak uygulamanın pratikte zor olabileceğini ifade etti. Goldberg,

"Çinli şirketlerin bu çiplere erişmenin yollarını bulduğunu gördük. ABD hükümeti çip ihracatında oldukça işlem odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Başka bir deyişle bu, büyük politika boşluğunu geçici olarak kapatmaya yönelik bir ‘Band-Aid' girişimi gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.