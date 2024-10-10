Çin devi Gree Klima Türkiye'ye geliyor! Yatırım görüşmeleri başladı

ABD ve Kanada'nın gümrük tarifeleri nedeniyle rotayı Avrupa ülkerine çeviren Çinli şirketler giderek artıyor. Çin otomotiv devlerinin son dönemde Türkiye'ye yönelik yatırımları ile dikkat çekerken Çinli Gree Klima’nın da yatırım için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 60 milyon üretim kapsitesi ve 40 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük klima üreticilerinden biri olan Gree Klima yatırım için Türkiye’ye geliyor.

Yatırım imkânları araştırılacak

Çinli şirketin Türkiye temsilcisi Sema Tunar, Gree Klima’nın Başkanı Dong Ming Zhu’nun ilk defa Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek “Dong Ming Zhu’yu 4 gün boyunca Türkiye’de ağırladık. Daha önce Avrupa’daki herhangi iş ortağını ziyaret etmemişti. İş ortağı olarak ilk ziyaretinde Türkiye’yi seçti. Geldiğinde yatırım imkânlarının araştırılması için talimat verdi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile kritik toplantı

Zhu'nun, Türkiye’yi lojistik üssü olarak gördüğünü belirten Tunar, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile irtibata geçtik. Çin proje ekibi ile birlikte toplantıya katıldı. Türkiye’de yatırım imkânları ve teşvik sistemi birinci elden kendisine aktarıldı.” dedi.

Tunar, 5 yıl içerisinde fabrika yatırımını hayata geçirmeyi umduklarını söyledi.

Üretim kapasitesi Türkiye'nin 30 katı

Forbes 500 sıralamasında 334. sırada yer alan Çinli şirket, Türkiye’nin yıllık klima üretim kapasitesinin 30 katı üretim yapıyor. Gree Klima özellikle Arap yarımadasında pazarın lideri konumunda.