Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasa analistleri tarafından beklenen bir hamleyle Çin merkez bankası, Çin Halk Bankası (PBOC), bugün vadesi gelen orta vadeli kredileri yenilerken temel politika faizini korudu. Bir yıl vadeli 100 milyar yuan (13,82 milyar $) tutarındaki orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) kredilerinin oranı, 31 piyasa gözlemcisinden oluşan bir Reuters anketinin tahminlerine paralel olarak %2,50'de sabit tutuldu.

PBOC'nin kararı, aynı zamanda finansal sistemden likiditeyi boşaltmayı seçtiği için geldi. Nisan ayında vadesi dolacak olan 170 milyar yuanlık MLF kredisiyle birlikte, merkez bankasının son operasyonu toplamda net 70 milyar yuanı dolaşımdan çekmiş oldu.

Buna ek olarak PBOC, ters repo olarak da bilinen yedi günlük ters repo anlaşmaları yoluyla 2 milyar yuanlık ayrı bir enjeksiyon gerçekleştirdi. Bu anlaşmalar için borçlanma maliyeti önceki oranlarla tutarlı olarak %1,80'de kaldı.

Çin Merkez Bankası'nın bu finansal manevrası, bankacılık sistemindeki likiditeyi yönetmeye yönelik devam eden çabalarını yansıtıyor. PBOC'nin eylemleri, Çin'in para politikası yönünün ve bunun dünyanın ikinci büyük ekonomisi üzerindeki etkisinin göstergeleri olarak yatırımcılar ve analistler tarafından yakından izleniyor.

Bu işlemlerde yuan için kullanılan döviz kuru dolar için 7.2371 yuan olarak kaydedildi.