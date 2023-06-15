Çin Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2,65'e düşürdü

Çin Merkez Bankası, ekonominin kovid sonrası toparlanması ivme kaybetmeye devam ederken, merakla beklenen bir hareketle kilit orta vadeli borç verme faiz oranını yüzde 2,65'e düşürdü.

Çin Merkez Bankası, bazı finansal kurumlara verilen 237 milyar yuan (33 milyar dolar) bir yıllık orta vadeli borç verme tesisi (MLF) kredilerinin oranını 10 baz puan indirerek yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e düşürdü.

Merkez bankası en son Ağustos ayında 400 milyar yuan'lık bir yıllık MLF kredilerinin oranını düşürmüştü perşembe günkü hamleyle 10 ay sonra ikinci hamleyi yapmış oldu.

MLF faizinin düşürmesi sonrasında Çin MB'nin 20 Haziran'da ana kredi faiz oranını (LPR) de 10 baz puan düşürmesi bekleniyor.