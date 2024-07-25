Çin Merkez Bankası'ndan ikinci sürpriz faiz indirimi

Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) çerçevesinde bir yıl vadeli kredi faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e düşürerek Ağustos 2023'ten bu yana ilk kez indirime gitti. Banka ayrıca bu imkân aracılığıyla piyasaya 200 milyar yuan likidite enjekte etti.

Çin Merkez Bankası, 7 günlük ters repo oranını yüzde 1,80'den yüzde 1,70'e düşürerek “reel ekonomiye yönelik mali desteği artırmak” istediğini duyurmuştu.

Banka, bugün yüzde 1,7 faiz oranıyla 235,1 milyar yuanlık yedi günlük ters repo gerçekleştirdi.

Çin bankaları da aynı gün bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) 10 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,35 ve yüzde 3,85'e indirmişlerdi.

PBOC geleneksel olarak MLF operasyonlarını her ayın ortasında gerçekleştirdiği için bugünkü adım sürpriz oldu.