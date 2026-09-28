Çin Nvidia'ya kapıyı yeniden aralıyor: Alibaba ve ByteDance'e çip izni masada

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Çin'in yapay zekâ yarışında yerli çiplere ağırlık verme politikası sürerken Nvidia için beklenmedik bir kapı yeniden açılabilir. Pekin yönetimi, Alibaba ve ByteDance dahil bazı şirketlerden yeni Nvidia çiplerine yönelik ihtiyaçlarını bildirmelerini istedi.

Alibaba ve ByteDance'ten talep planı istendi

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığının Alibaba ve ByteDance dahil bazı teknoloji şirketlerine Nvidia'nın RTX PRO 5500 işlemcilerine yönelik satın alma planlarını sorduğu belirtiliyor.

Şirketlerden kaç adet çip almak istedikleri ve bu donanımları hangi alanlarda kullanacaklarına ilişkin bilgi talep edildi.

Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre bazı şirketlere alım izni verilebileceği yönünde sinyal de iletildi. Ancak Çin hükümeti henüz satın almalara ilişkin resmî bir onay açıklamadı.

Bu nedenle mevcut süreç doğrudan verilmiş bir ithalat izninden çok, Pekin'in talebi ölçtüğü ve olası alımları değerlendirdiği yeni bir aşamaya işaret ediyor.

ByteDance 1 milyon çipi değerlendiriyor

Talebin büyüklüğü de gelişmenin önemini artırıyor.

ByteDance'in yaklaşık 1 milyon RTX PRO 5500 satın alma ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor. Nihai miktarın ise hem Çin hükümetinin vereceği izinlere hem de Nvidia'nın sağlayabileceği ürün miktarına bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

Nvidia'nın Çin pazarı için üç aylık yaklaşık 500 bin adetlik sevkiyat kapasitesi üzerinde çalıştığı ve ilk teslimatların yıl sonuna doğru başlayabileceği belirtiliyor.

Bu ölçekte bir sipariş gerçekleşirse ByteDance'in tek başına Nvidia'nın Çin'e ayıracağı birkaç aylık üretimin önemli bölümünü kullanması mümkün olacak.

Yeni çip yapay zekâ için güçlü bir ara yol sunuyor

RTX PRO 5500, Nvidia'nın Blackwell mimarisini kullanan profesyonel sınıf bir işlemci.

84 GB GDDR7 belleğe sahip olan çip; büyük dil modeli çalıştırma, yapay zekâ ajanları, üretken yapay zekâ, simülasyon ve veri analizi gibi yoğun hesaplama gerektiren işlerde kullanılabiliyor.

Ürün klasik anlamda Nvidia'nın en güçlü veri merkezi hızlandırıcılarından biri değil. Ancak yüksek bellek kapasitesi ve raf tipi sistemlerde birden fazla işlemcinin birlikte kullanılabilmesi, büyük yapay zekâ şirketleri açısından önemli bir alternatif oluşturuyor.

Bazı Çinli şirketlerin sekiz RTX PRO 5500'ü tek sunucuda bir araya getirerek yapay zekâ modellerini çalıştırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Alibaba daha altı gün önce kendi çipini tanıtmıştı

Pekin'den gelen olası izin sinyalini daha dikkat çekici hale getiren gelişme ise Çinli teknoloji şirketlerinin son dönemde Nvidia'dan uzaklaşmak için yaptığı yatırımlar.

Alibaba, yalnızca birkaç gün önce kendi geliştirdiği Zhenwu V900 yapay zekâ çipini tanıttı. Şirket yeni işlemcisinin önceki nesle göre üç kat daha yüksek performans sunduğunu ve yüz binlerce çipin aynı sistem içinde çalışabileceği altyapılar oluşturmayı planladığını açıklamıştı.

Alibaba'nın hedefi yalnızca çip üretmekle de sınırlı değil. Şirket 2032'ye kadar veri merkezi kapasitesini 20 gigavatın üzerine çıkarmayı ve çipten yapay zekâ modeline kadar kendi teknolojik altyapısını büyütmeyi planlıyor.

Bu nedenle Nvidia alımlarının yeniden gündeme gelmesi, Çin'in yerli çip stratejisinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bunun yerine Pekin'in kısa vadede artan yapay zekâ hesaplama ihtiyacını karşılamak için daha seçici bir yaklaşım benimseyebileceğine işaret ediyor.

Nvidia için Çin pazarı yeniden büyüyebilir

Çin, Nvidia için dünyanın en önemli teknoloji pazarlarından biri olmasına rağmen son yıllarda hem ABD'nin ihracat kısıtlamaları hem de Pekin'in yerli teknoloji kullanımını artırma politikası nedeniyle şirketin hareket alanı daraldı.

Yeni çiplerin belirli şirketlere ve belirli kullanım alanlarına açılması halinde Nvidia, Çinli yapay zekâ geliştiricilerinin tamamen yerli rakiplere geçmesini engelleme fırsatı yakalayabilir.

Bununla birlikte henüz resmî satın alma izni verilmiş değil. Alibaba, ByteDance ve Çinli yetkililer de nihai karar konusunda kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Bu nedenle piyasaların izleyeceği asıl eşik, talep toplama sürecinin gerçek ithalat izinlerine dönüşüp dönüşmeyeceği olacak.