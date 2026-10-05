Çin otomobillerine İngiltere freni: Yüzde 45 vergi masada

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İngiltere otomotiv pazarında dengeleri değiştirebilecek yeni bir adım gündeme geldi. Hükümet, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanması için seçenekleri değerlendiriyor. Hazırlanan paketin Avrupa Birliği’ndeki vergi yüküne yaklaşabileceği belirtiliyor.

Henüz karar yok, hazırlık başladı

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds’ın Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik olası vergi seçenekleri üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

İngiliz hükümeti ise şu ana kadar Çinli elektrikli otomobillere yeni bir gümrük vergisi uygulanmadığını özellikle vurguluyor.

Hükümetin otomotiv sektörüyle görüşmelerini sürdürdüğü ve alınacak kararın İngiliz otomotiv sanayisinin rekabet gücü ile ülkenin ticari çıkarlarını birlikte gözetmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Masadaki seçeneklerden biri, Avrupa Birliği’nde Çin’den gelen elektrikli otomobillere uygulanan toplam vergi yüküne yaklaşmak.

Yüzde 45 seviyesi nereden geliyor?

Avrupa Birliği, Çin’de üretilen bataryalı elektrikli otomobillere şirketlere göre yüzde 7,8 ile yüzde 35,3 arasında değişen ilave telafi edici vergiler uyguluyor.

Bu oranlar mevcut yüzde 10’luk normal otomobil gümrük vergisine eklendiğinde bazı üreticiler açısından toplam yük yaklaşık yüzde 45’e ulaşıyor.

İngiltere’nin de benzer bir yapıya yönelmesi halinde Çinli üreticilerin Avrupa’nın iki büyük otomobil pazarındaki fiyat avantajı daha fazla baskı altına girebilir.

Ancak İngiltere için henüz kesinleşmiş bir oran bulunmuyor. Yüzde 45 seviyesi şu aşamada değerlendirilen seçenekler arasında.

Çinli markalar İngiltere’de hızla büyüyor

Vergi tartışmasının arkasında Çinli otomobil üreticilerinin İngiltere pazarındaki hızlı yükselişi bulunuyor.

İngiltere’de eylül ayında 350 bin 518 yeni otomobil tescil edildi. Pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 büyüdü.

Bataryalı elektrikli otomobil satışları ise yüzde 36,3 artarak 99 bin 199 adede ulaştı. Elektrikli otomobiller eylül ayında toplam yeni otomobil pazarının yüzde 28,3’ünü oluşturdu.

Çinli markalardan BYD yalnızca eylül ayında 20 bin 140 otomobil tesciliyle yüzde 5,75 pazar payına ulaştı. Chery’nin satışları ise 9 bin 788 adetle yüzde 2,79 pazar payına çıktı.

Bu büyüme, İngiliz üreticiler üzerindeki fiyat rekabetini daha görünür hale getiriyor.

Avrupa baskısı Londra’yı sıkıştırıyor

İngiltere açısından sorun yalnızca iç pazardaki Çin rekabeti değil.

Avrupa Birliği, sanayi politikasında Avrupa’da üretilen ürünlere daha fazla avantaj sağlayacak “Made in Europe” yaklaşımını geliştiriyor. Otomotiv de bu politikada öncelikli sektörlerden biri.

İngiliz otomotiv şirketleri, Avrupa’daki yeni destek ve kamu alımı düzenlemelerinin dışında kalmaları halinde AB pazarında rekabet dezavantajıyla karşılaşabileceklerinden endişe ediyor.

Bu nedenle Londra’nın önünde iki yönlü bir baskı bulunuyor: Çinli üreticilere karşı iç pazarı korumak ve aynı zamanda İngiliz otomotiv sektörünün Avrupa pazarındaki konumunu kaybetmesini önlemek.

Türkiye neden yakından izlemeli?

Birleşik Krallık, Türkiye açısından da önemli bir ihracat pazarı.

Eylül ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı üç ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu. Aynı ay otomotiv sektörü 3,9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük ihracat sektörü konumunu korudu.

İngiltere’nin Çinli otomobillere yönelik yeni bir ticaret bariyeri oluşturması doğrudan Türkiye’den gelen otomobillere uygulanacak bir vergi anlamına gelmiyor.

Ancak Avrupa otomotiv pazarındaki ticaret kurallarının giderek daha fazla üretim yeri, menşe ve kamu desteği üzerinden şekillenmesi Türkiye açısından yakından izlenmesi gereken bir değişim.

Özellikle Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa’ya erişmek için Türkiye dahil üçüncü ülkelerde üretim yatırımlarını artırması halinde menşe kuralları ve ticaret savunma önlemleri daha fazla önem kazanabilir.

Şimdi gözler Londra’nın kararında

İngiliz hükümetinin sektörle görüşmelerinin ardından Çinli elektrikli otomobillere yönelik resmi bir ticaret soruşturması veya doğrudan vergi paketi açıklayıp açıklamayacağı izlenecek.

Yeni verginin yürürlüğe girmesi halinde İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği’nin ardından Çinli elektrikli otomobillere karşı ticaret bariyerlerini yükselten bir başka büyük pazar olacak.

Böyle bir adım yalnızca Çinli markaların İngiltere’deki fiyatlarını değil, üreticilerin Avrupa’daki yatırım ve üretim rotalarını da etkileyebilir.