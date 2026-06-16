Çin perakende satışlarında üç yıl sonra ilk gerileme kaydedildi

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Çin ekonomisi mayıs ayında perakende satışların düşmesi ve yatırımların azalmasıyla dengesiz bir büyüme çizgisi sergiledi. Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre tüketimin ana göstergesi olan perakende satışlar mayıs ayında yüzde 0,6 geriledi. Analistler bu dönemde perakende sektöründe satışların sabit kalmasını bekliyordu.

Nisan ayında yüzde 0,2 artış kaydeden bu veri, Aralık 2022'den beri ilk aylık düşüşünü yaşadı. Beş günlük İşçi Bayramı tatili ve hükümetin tüketim mallarını yenileme teşvikleri tüketici eğilimini yukarı taşımaya yetmedi. Yüksek baz etkisi de Çin ekonomisi genelindeki bu yavaşlamayı destekledi.

İç talepteki zayıflamaya karşılık endüstriyel üretim mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi. Nisan ayındaki yüzde 4,1'lik büyümenin ardından gelen veri, Reuters anketindeki yüzde 4,3'lük beklentiyi aştı. Küresel yapay zeka yatırımları ve teknoloji talebi, üreticilerin İran savaşından kaynaklanan ihracat darbesini atlatmasını sağladı. İhracat alanındaki yüzde 19,4'lük büyüme henüz Çin ekonomisi iç pazarına yansımadı ve yerel tüketim zayıf kaldı.

İç ve dış talep ayrışıyor

Otomotiv sektörü iç piyasadaki kırılganlığı net şekilde ortaya koydu. Ülkedeki yerli otomobil satışları mayıs ayında düşüşünü sekizinci aya taşıyarak zayıf talebi tescilledi. Economist Intelligence Unit kıdemli ekonomisti Xu Tianchen, mayıs ayında sanayi ile geleneksel sektörler arasında belirgin bölünmeler yaşandığını belirtti. Xu Tianchen, ikinci çeyrekte Çin ekonomisi büyüme oranının yüzde 5'ten yüzde 4,5 seviyesine gerilemesini beklerken, 2026 yılının tamamı için yüzde 4,5-5 arası hedefin yakalanacağını öngörüyor.

Pinpoint Asset Management başekonomisti Zhiwei Zhang da tüketimi dengelemek adına hükümetin temmuz ayında yeni adımlar atabileceğini ifade etti. Zhang, ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin ardından politika ayarlamalarının geleceğini tahmin ediyor. Zayıf seyreden iç talep, yılın ikinci yarısında ekonomi yönetiminin müdahale ihtiyacını canlı tutuyor. Mevcut riskler sebebiyle Çin ekonomisi karar alıcıların teşvik paketlerini devreye almasını zorunlu kılıyor.

Çin ekonomisi gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşle sarsılıyor

Yatırım tarafındaki zayıflık mayıs ayında tahminlerden daha derin bir seviyeye ulaştı. Sabit sermaye yatırımları yılın ilk beş ayında yüzde 4,1 gerileme kaydetti. Ekonomistler bu dönemde yüzde 2'lik bir düşüş öngörüyordu. NBS sözcüsü Fu Linghui, bu azalışta aşırı sıcakların ve yoğun yağışların etkili olduğunu açıklarken, Çin ekonomisi için yeni kentleşme, kırsal kalkınma ve yeni kaliteli üretim güçleri alanlarında geniş bir yatırım alanı bulunduğunu ekledi.

Gayrimenkul yatırımları ise ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 düştü. Sektördeki konut satışları ve yeni inşaat projeleri de mayıs ayında keskin gerilemesini sürdürdü. Büyük kentlerdeki bazı toparlanma işaretlerine rağmen, yeni konut fiyatları mayıs ayında daha hızlı bir düşüş kaydetti. Çin ekonomisi hanehalkı kredi verileri vatandaşların borçlanmaktan kaçındığını gösterirken, gelir artışının yavaşlaması Çin ekonomisi tüketim dinamiklerini baskı altında tutuyor.

İstihdam piyasası üzerindeki baskı, yaz döneminde okuldan mezun olacak 12,7 milyon öğrenciyle birlikte artış gösteriyor. Yapay zekanın iş gücünün yerini alacağına dair endişeler de çalışanlar arasında kaygıyı tetikliyor. Ülke genelindeki anket tabanlı işsizlik oranı ise nisan ayındaki yüzde 5,2 seviyesinden mayısta yüzde 5,1'e geriledi. Mevcut dengesizlikler karşısında Çin ekonomisi istihdamı korumak ve iç talebi canlandırmak için yeni finansal mekanizmalara ihtiyaç duyuyor.