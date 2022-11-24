Çin piyasası geriledi

Çin Merkez Bankası (PBoC) bankalarının rezerv yeterlilik oranını düşürebileceğini ve ekonomiyi destekleyici adımların yoğunlaşabileceğini bildirdi. Söz konusu güvercin yönlendirmelere karşın ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin pay piyasaları geriledi.

Japonya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi PMI 49,4'le Ocak 2021'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altına inerek, imalat sanayinde daralmaya işaret ederken, öncü endeks 97,5'e çıktı.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azalarak 3.089 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,96 yükselerek 2.441 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,95 artarak 28.383 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 139,00'dan işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 değer kazancıyla 17.657 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 61.878 puanda seyrediyor.