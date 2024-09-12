Çin rekor kırıyor, Avrupa kan ağlıyor: Ağustosta küresel elektrikli araç satışları arttı

Ağustos ayında küresel elektrikli araç (EV) satışları, Çin’in liderliğiyle güçlü bir büyüme gösterdi. Pazar araştırma şirketi Rho Motion’un verilerine göre, küresel çapta tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araç satışları yüzde 20 arttı. Ancak Avrupa pazarı, yüzde 33’lük bir düşüşle Ocak 2023’ten bu yana en kötü ayını yaşadı. Özellikle Almanya, hükümet sübvansiyonlarının kesilmesiyle yüzde 23’lük bir satış gerilemesi kaydetti.

Çin’de rekor elektrikli araç satışları

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, Ağustos ayında EV satışlarını yüzde 42 oranında artırarak rekor seviyeye ulaştı. Yıl sonuna kadar Çin’de 10,5 milyon elektrikli araç satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu, geçen yıla kıyasla satışlarda üçte bir oranında bir artış anlamına geliyor.

Avrupa’da elektrikli araç satışları düşüşte

Avrupa pazarında ise durum tersine dönmüş durumda. Rho Motion, Avrupa’da elektrikli araç satışlarının yıl başından bu yana yüzde 4 oranında düştüğünü rapor etti. Avrupa’daki tüketiciler, daha uygun fiyatlı modellerin piyasaya çıkmasını beklerken, hibrit alternatiflerin tercih edilmesi de bu düşüşte önemli bir rol oynuyor. Özellikle Almanya, sübvansiyon kesintileri sonrası büyük bir darbe aldı ve satışlarda yüzde 23’lük bir düşüş yaşadı.

Kuzey Amerika pazarı daha iyi performans gösterdi

Kuzey Amerika’da (ABD ve Kanada), ağustos ayında elektrikli araç satışları yüzde 8 artarak 0,16 milyon adede ulaştı. Bu artış, Kuzey Amerika’nın küresel pazar üzerindeki pozitif etkisini koruduğunu gösteriyor.

Uzman görüşü: Talep soğuyor

Rho Motion’dan Charles Lester, elektrikli araçlara olan talebin son aylarda soğuduğunu belirtti. Lester, tüketicilerin daha uygun fiyatlı modelleri beklemesi ve hibrit araçları tercih etmesinin, birçok otomobil üreticisinin elektrifikasyon planlarını küçültmesine neden olduğunu söyledi. Bu gelişmeler, sektörün gelecekteki büyüme beklentilerini de etkiliyor.