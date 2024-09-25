Çin ve Hong Kong pay piyasalarında risk iştahı artıyor

Asya borsalarında karışık seyir söz konusu. PBoC Başkanı Pan Gongşıng, dün, ters repo faizinde indirim, zorunlu karşılık oranlarının azaltılması ve mortgage faizlerinin düşürülmesini içeren adımları duyurmuştu. Bugün ise PBoC 1 yıllık orta vadeli kredilerin faiz oranını yüzde 2,30'dan 2,00'ye düşürdüğünü açıkladı.

Çin'in attığı ekonomiyi destekleme adımlarının hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşma konusunda yardımcı olabileceğini belirten analistler, Çin ve Hong Kong'da pay piyasalarında risk iştahının artığını kaydetti.

Ueda: Faiz artırımı konusunda aceleye gerek yok!

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, dün para politikasını belirlerken ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini, faizleri artırmakta aceleci davranmayacaklarını açıklamıştı. Japonya'daki makroekonomik verilerin ve para politikası kararlarının yakından takip edildiğini ifade eden analistler, ülkede parasal sıkılaşmanın bölgesel risk iştahını törpüleyebileceği görüşünde.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,8 yükselen Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Asya borsalarına dair rakamsal veriler

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 143,23 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 143,4 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 37.910 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kaybı yaşadı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,1 kazançla 2.894 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 19.136 puanda işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 84.806 puanda seyrediyor.