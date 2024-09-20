Çin'de genç işsizlik oranı ağustosta yeni rekor seviyeye ulaştı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2024 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı temmuzda yüzde 17,1 iken ağustosta yüzde 18,8'e çıktı. Temmuzda yüzde 6,5 olan 25-29 yaş grubunda işsizlik oranı ise ağustosta yüzde 6,9 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik oranı, Aralık 2023'te yeni hesaplama metoduna geçilmesinden sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.

UİB, 16-24 yaş aralığındaki nüfusta işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı.

Aralık 2023'te de öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Yaz ayları, yeni mezun gençlerin iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı bir dönem olduğu için genç işsizlik oranı da yüksek çıkıyor.