Çin'de inşaat demiri fiyatı 7 yılın en düşük sevişyesine doğru geriliyor

Bloomberg News'un haberine göre, Çin'de inşaatlarda kullanılan önemli bir çelik ürününün fiyatı yedi yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine inmek üzere ve bu da dünyanın geri kalanında sektörü ürküten uzun süreli gerilemenin altını çiziyor.

İnşaat demiri, Çin'in geleneksel çelik piyasaları için bir ölçüttür çünkü binalarda ve altyapıda betonu güçlendirmek için kullanılır. Ülkede yıllardır süren emlak krizi devam ederken spot fiyatlar ağır bir baskı altına girdi.

Antaike'ye göre, spot inşaat demiri Perşembe günü ton başına 3,621 yuan (501 $) seviyesindeydi ve bu yıl yaklaşık yüzde 13 düşüş gösterdi. Nisan 2017'den bu yana en zayıf noktaya ulaşması için sadece 6 yuan düşmesi gerekiyor.

Antaike verilerinin ihracat fiyatlarının 2020'den bu yana en ucuza yakın olduğunu göstermesiyle sıcak haddelenmiş rulo fiyatı da düşüyor. Ürünün denizaşırı sevkiyatları Çin'in ihracat patlamasını körükledi.