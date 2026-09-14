Çin’de kur farkı ihracatçıya 70 milyar yuan zarar getirdi

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Çin'in ihracat motoru güçlü çalışmaya devam ederken para birimindeki yükseliş şirket bilançolarında beklenmedik bir maliyet yaratıyor. Teknoloji, yapay zekâ bağlantılı ürünler ve otomobil ihracatındaki güçlü talep dış ticareti destekliyor ancak yuanın değer kazanması, dolar ve diğer yabancı para cinsinden elde edilen gelirlerin yerel para karşılığını düşürüyor.

Kur hareketinin şirket kârları üzerindeki etkisi belirgin hale gelince Pekin yönetimi bankalar üzerinden yeni bir koruma hamlesi başlattı. Şirketlerin döviz riskini türev ürünlerle daha fazla sınırlandırması istenirken, özellikle ihracatın yoğun olduğu bölgelerde kur koruma oranlarının daha yüksek seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

Yuan dört yılın zirvesine yaklaştı

Yuan yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 4,3 değer kazandı ve dört yılın en güçlü seviyelerine yaklaştı. İç talebin zayıf kaldığı Çin ekonomisinde ihracat büyümenin önemli dayanaklarından biri olurken, güçlü para birimi tam da bu sektör üzerinde baskı yaratmaya başladı.

İhracatçı şirketler ürünlerini dolar veya başka yabancı para birimleri üzerinden sattığında, elde ettikleri gelirin yuana çevrilmesi sırasında daha düşük tutarla karşılaşıyor. Kur hareketi özellikle düşük kâr marjıyla çalışan üreticiler için satış miktarı artsa bile kârlılığın aynı hızda büyümemesi anlamına geliyor.

Kur zararı 70 milyar yuana ulaştı

İhracat ağırlıklı şirketlerin yılın ilk yarısındaki kur kaynaklı zararının yaklaşık 70 milyar yuana ulaştığı hesaplanıyor. Bu tutar şirketlerin toplam kazançlarının yaklaşık yüzde 4'üne denk gelirken, son 10 yılın en yüksek kur zararlarından biri olarak öne çıkıyor.

Şirketlerin genel kârlılığındaki artış zararın şimdilik yönetilebilir kalmasını sağlıyor. Ancak yuanın güçlenmeye devam etmesi halinde döviz gelirlerinin bilançolara daha düşük katkı sağlaması ve özellikle fiyat rekabetinin sert olduğu sektörlerde kâr marjlarının daha fazla baskı görmesi bekleniyor.

Bankalara kur korumasını artırın mesajı

Kur riskinin büyümesi üzerine yerel bankaların şirketleri daha fazla döviz korumasına yönlendirmesi isteniyor. İhracatın daha sınırlı olduğu bölgelerde kur koruma oranlarının ülke ortalamasına çıkarılması hedeflenirken, ihracatın yoğun olduğu kıyı bölgelerinde bu oranın yüzde 40 veya üzerine taşınması teşvik ediliyor.

Bazı bölgelerde şirketlerin opsiyon primi gibi kur koruma maliyetlerinin bir bölümünün karşılanmasına yönelik destekler de devreye giriyor. Böylece yönetim, yuanın değer kazanmasının ihracatçı şirketlerin bilançosunda ani zararlara dönüşmesini sınırlamaya çalışıyor.

Türev işlemleri 1,4 trilyon dolara yaklaştı

Şirketlerin kur riskine karşı daha fazla önlem almaya başlaması döviz türevleri piyasasında da hızlı büyüme yarattı. Yılın ilk yarısında şirketlerin kur riskini yönetmek amacıyla yaptığı döviz türevi sözleşmelerinin büyüklüğü 1,4 trilyon dolara yaklaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 arttı.

Şirketlerin döviz pozisyonlarının türev araçlarla korunan bölümünü gösteren genel hedge oranı da yüzde 35,3'e yükseldi. Bu oran 2025 yıl sonuna kıyasla 5,3 puanlık artışa işaret ederken, şirketlerin kur hareketlerine karşı geçmişe göre çok daha hızlı pozisyon almaya başladığını gösteriyor.

Rekor ihracatta kur paradoksu

Çin açısından ortaya çıkan tablo dikkat çekici bir paradoks yaratıyor. Ağustosta ihracat yıllık bazda yüzde 25 artarken aylık dış ticaret fazlası 119,1 milyar dolara ulaşmış, yılın ilk sekiz ayındaki fazla yaklaşık 806 milyar dolara çıkmıştı.

Yüksek teknoloji, yapay zekâ ürünleri ve otomobil ihracatı dış ticareti desteklemeye devam ediyor. Ancak ihracat büyüdükçe şirketlerin taşıdığı döviz pozisyonunun büyüklüğü de artıyor ve yuanın güçlenmesi daha büyük bir bilanço riskine dönüşüyor.

Pekin'in yeni hamlesi bu nedenle yalnızca mevcut kur zararlarını azaltmayı değil, şirketleri daha kalıcı bir kur risk yönetimine geçirmeyi amaçlıyor. Yuanın güçlenmeye devam etmesi halinde Çinli ihracatçılar için satış miktarından çok satış gelirinin hangi kurdan korunduğu daha kritik hale gelebilir.