Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

Çin ekonomisi, nisan ayında sanayi üretimi ve perakende satış büyümesinin beklentilerin belirgin şekilde altında kalmasıyla ivme kaybetti. Asya'nın en büyük ekonomisi, İran savaşı kaynaklı yüksek enerji maliyetleri ve zayıf iç talep ile mücadele ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından pazartesi günü açıklanan veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı ortaya koydu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, fabrikaların üretim çıktısı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 oranında büyüme kaydetti. Mart ayında yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşen bu veri için Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,9 artış yönündeydi. Bu sonuç, temmuz 2023 döneminden bu yana kaydedilen en yavaş büyüme olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki resmi inşaat satın alma yöneticileri endeksindeki (PMI) düşüş ve güney bölgelerindeki yoğun yağışlar, yatırımları olumsuz etkilemişti.

Perakende satışlar ve iç talep zayıf seyrini sürdürüyor

Tüketimin temel göstergelerinden biri olan perakende satışlar, nisan ayında yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Mart ayındaki yüzde 1,7'lik büyümenin ardından hız kesen veri, aralık 2022 döneminden bu yana en zayıf artışa işaret etti. Piyasa beklentileri ise perakende satışların yüzde 2 oranında artacağı yönündeydi. Hanehalkı tüketiminin kırılgan kalmaya devam ettiği bu dönemde, yurt içi otomobil satışları nisan ayında yıllık bazda yüzde 21,6 azalarak üst üste yedinci ayda da düşüşünü sürdürdü.

Çin ekonomisi gayrimenkul krizi ve dış risklerin baskısı altında ilerliyor

Sabit sermaye yatırımları, 2026 yılının ilk dört ayında yüzde 1,6 oranında daraldı. Ocak-mart döneminde bu yatırımlar yüzde 1,7 oranında artış göstermişti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,0 büyüyen Çin ekonomisi, Pekin yönetiminin tüm yıl için belirlediği yüzde 4,5 ila yüzde 5,0 arasındaki hedef aralığının üst sınırında yer almıştı.

Gayrimenkul piyasasındaki uzun süreli gerileme büyümeyi baskılarken, Orta Doğu'daki çatışmalar da ekonomiyi dış risklere açık hale getirdi.

Çin'in nisan ayı verileri, ilk çeyrekte yakalanan büyüme ivmesinin zayıflamaya başladığını gösteriyor. Politbüro toplantısında "aktif" mali duruş ve "uygun şekilde gevşek" para politikası söylemlerinin yinelenmesi, kısa vadede ek bir teşvik planının bulunmadığına işaret ediyor. Nisan ayında derinleşen üretim ve tüketim darboğazı, yıllık büyüme hedeflerinin sürdürülebilirliği üzerindeki aşağı yönlü baskıları artırıyor.