Çin'de 'süper zengin' patlaması! Artış oranı ABD'yi geçti: Son 10 yılda 2 kat yükseldi

Son on yılda dünyanın süper zenginler kulübü büyük bir genişleme yaşadı. New World Wealth ve Henley & Partners tarafından hazırlanan rapora göre, bu büyümenin başını Çin çekti. Raporda, centi milyoner (100 milyon dolar veya daha fazla varlığı olanlar) sayısının dünya genelinde yüzde 54 oranında artarak 29 bin 350'ye ulaştığı belirtiliyor.

Özellikle Çin ve ABD bu alanda ön plana çıkarken, Çin’in centi milyoner sayısındaki artışın yüzde 108 oranında olduğu ifade ediliyor. Aynı dönemde ABD’de bu oran yüzde 81’de kaldı. Böylece Çin, süper zengin nüfus artışında ABD’yi geride bırakmış oldu.

Çin’deki bu hızlı büyümenin büyük ölçüde teknoloji ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren milyonerlerin etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Şu anda Çin’de 2 bin 350 centi milyoner bulunduğu tahmin ediliyor.

Ancak son yıllarda Çin ekonomisinin bir duraklama sürecine girdiği, emlak sektöründeki zorluklar, yüksek işsizlik oranı ve zayıf iç tüketim nedeniyle büyümenin hız kestiği ifade ediliyor.

New World Wealth'ten Andrew Amoils, Çin’in centi milyoner patlamasının çoğunun 2013 ile 2020 yılları arasında gerçekleştiğini ve 2020’den bu yana süper zengin sayısındaki artışın yalnızca yüzde 10 civarında kaldığını söyledi.

Gelecekteki büyüme beklentileri

Rapora göre, 2040 yılına kadar Çin’in ve bazı Asya-Orta Doğu şehirlerinin süper zengin nüfuslarında büyük bir artış bekleniyor. Hangzhou ve Shenzhen gibi şehirlerin centi milyoner sayısında yüzde 150'den fazla bir büyüme yaşanacağı öngörülüyor. Şu anda bile bu iki şehrin büyüme oranları ülke genelindeki yüzde 5’lik büyüme oranını geride bırakıyor.

Aynı raporda, ABD ve Çin’in 2040 yılına kadar süper zengin büyüme oranlarında dünya ortalaması olan yüzde 75’i aşacağı tahmin ediliyor. Özellikle Çin’deki centi milyoner sayısının yüzde 80 ile yüzde 100 arasında artması bekleniyor.

Asya ve Orta Doğu şehirleri yükselişte

Rapor, Taipei, Dubai ve Abu Dhabi gibi Asya ve Orta Doğu şehirlerinin de centi milyoner nüfuslarında yüzde 150’lik bir büyüme göstereceğini öngörüyor. Öte yandan, Zürih, Chicago, Moskova ve Madrid gibi şehirlerde süper zenginlerin sayısında daha sınırlı bir büyüme olacağı belirtiliyor.

Avrupa'da ise Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi büyük pazarlarda süper zengin büyümesinin daha sınırlı olması beklenirken, Monaco, Malta ve Karadağ gibi küçük pazarlarda centi milyoner sayısında yüzde 75'in üzerinde bir artış yaşanması öngörülüyor.