Çin'in ekonomik teşvik paketlerinin etkisiyle Hong Kong borsasında pozitif seyir sürüyor

Asya borsalarında Hong Kong hariç satıcılı bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Orta Doğu'da artan gerilimin Asya piyasalarında da risk iştahını törpülemesine karşın, Çin'in açıkladığı ekonomik teşvik paketlerinin etkisiyle Hong Kong pozitif seyretmeye devam ediyor.

27 Ekim seçimine dek Japonya Başbakanı İşiba Şigeru

Öte yandan dün, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. İşiba'nın, görevini 27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere kadar yürütmesi bekleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi 36,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,1 azalışla 143,57 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 143,93 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 azalışla 37.793 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,2 düşüşle 2.561 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 5,7 yükselişle 22.332 puanda bulunuyor.