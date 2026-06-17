Çin'in işsizliğe karşı 5 yıllık yeni yol haritası açıklandı
Çin, iş gücü piyasasında istikrarı korumak ve büyük ölçekli işsizliğin önüne geçmek için yeni beş yıllık istihdam planını açıkladı. Pekin yönetimi, emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi hedeflerken, yapay zeka teknolojilerinin iş yaratma ve kamu hizmetlerini güçlendirme amacıyla daha etkin kullanılacağını duyurdu.
Çin Devlet Konseyi, iş gücü piyasasında istikrarın korunmasını ve büyük çaplı işsizliğin önlenmesini temel öncelik olarak gören ülkenin 5 yıllık istihdam stratejisini kamuoyuyla paylaştı.
Plan kapsamında hafif imalat, tekstil, dış ticaret ve inşaat gibi emek yoğun sektörlerde istihdamın korunmasına ağırlık verilecek. Ayrıca yaşlı bakımı, çocuk bakımı, turizm ve yiyecek hizmetleri gibi alanlarda da yeni istihdam imkanları yaratılacak.
Yapay zeka yeni işler için kullanılacak
Pekin yönetimi, yapay zekanın hızla gelişen etkilerine uyum sağlamayı da planın önemli unsurlarından biri olarak öne çıkardı. Bu kapsamda girişimcilik ve istihdam desteklenecek, insan-makine iş birliğine dayalı yeni çalışma modelleri araştırılacak. Açıklamaya göre yapay zeka teknolojileri, yeni iş alanları oluşturmanın yanı sıra kamu hizmetlerinin güçlendirilmesinde de kullanılacak.
Çin Devlet Konseyi, büyük ölçekli işsizliğin önlenmesini yeni istihdam stratejisinin temel hedeflerinden biri olarak tanımlarken, iş gücü piyasasındaki istikrarın korunmasının ekonomik büyüme açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.