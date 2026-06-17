Çin'in işsizliğe karşı 5 yıllık yeni yol haritası açıklandı

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Çin Devlet Konseyi, iş gücü piyasasında istikrarın korunmasını ve büyük çaplı işsizliğin önlenmesini temel öncelik olarak gören ülkenin 5 yıllık istihdam stratejisini kamuoyuyla paylaştı.

Plan kapsamında hafif imalat, tekstil, dış ticaret ve inşaat gibi emek yoğun sektörlerde istihdamın korunmasına ağırlık verilecek. Ayrıca yaşlı bakımı, çocuk bakımı, turizm ve yiyecek hizmetleri gibi alanlarda da yeni istihdam imkanları yaratılacak.

Yapay zeka yeni işler için kullanılacak

Pekin yönetimi, yapay zekanın hızla gelişen etkilerine uyum sağlamayı da planın önemli unsurlarından biri olarak öne çıkardı. Bu kapsamda girişimcilik ve istihdam desteklenecek, insan-makine iş birliğine dayalı yeni çalışma modelleri araştırılacak. Açıklamaya göre yapay zeka teknolojileri, yeni iş alanları oluşturmanın yanı sıra kamu hizmetlerinin güçlendirilmesinde de kullanılacak.

Çin Devlet Konseyi, büyük ölçekli işsizliğin önlenmesini yeni istihdam stratejisinin temel hedeflerinden biri olarak tanımlarken, iş gücü piyasasındaki istikrarın korunmasının ekonomik büyüme açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.