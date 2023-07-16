Çin'in Türkiye'den ithalatında öncelik kalitede

Ege İhracatçı Birlikleri, 5 - 10 Kasım tarihlerinde Çin'in başkenti Şanghay’da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) hazırlıklarını sürdürüyor.

CIIE Fuar Bürosu tarafından İstanbul Shangri - La otelde Çin Uluslararası İthalat Fuarı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, fuarın Türkiye milli katılımını organize eden Ege İhracatçı Birlikleri ile CIIE Fuar ana organizatörü arasında mutabakat imzalandı.

38 milyar dolarlık açık

Toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin pazarına yönelik çalışmalarından bahsetti.

Eskinazi, Çin'e geçen yıl 3,2 milyar dolar ihracat yaparken ithalatın 41,3 milyar dolar olduğunu, dış ticaret açığının yaklaşık 38 milyar doları bulduğuun kaydetti.

'Ülkeler ticari ilişkileri silah olarak kullanıyor'

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, CIIE'nin dünya çapında ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuar olduğunu aktardı.

Shaobin, son zamanlarda bazı ülkelerin kendi çıkarları için tek taraflılık ve korumacılığı uygulayarak 'riskin ortadan kaldırılması teorisini yayarak' bağlantıları kırmak istediğini belirtti.

Büyükelçi, ticari ilişkilerin 'silah haline getirilmesi'nin 'küresel ekonomik düzeni ciddi bir şekilde bozacağını ve küresel ticaretin maliyetini artıracağını' kaydetti.

Üç ürüne dikkat çekti

"Çin, şu anda Türkiye'nin dünyada en büyük üçüncü Asya'da ise en büyük ticaret ortağıdır" diyen Liu Shaobin, Çin olarak Türkiye'den yerel süt ürünleri, kanatlı ürünleri ve su ürünlerini Çin'in sofralarında daha fazla görmek istediklerini aktardı.

'Kaliteli ürün istiyoruz'

Shaobin, şöyle devam etti: "Çin'in orta gelir grubu şu anda 400 yüz milyonu aştı. Türkiye'den daha çok kaliteli ürünleri ithal etmek istiyoruz. Geleneksel alanların yanı sıra dijital ekonomi, yeşil enerji ve turizm gibi alanlarda iki taraf arasındaki yeni iş birliklerini daha da genişletebiliriz diye düşünüyoruz."

'İthalat 22 trilyon dolar olacak'

Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi (National Convention and Exhibition Center) Başkanı Ning Feng, Çin'in geniş bir pazara sahip olduğuna dikkati çekerek şunları ifade etti: "Çin, 1,4 milyarlık nüfusu ve 400 milyonu aşkın orta gelirli tüketicisiyle dünyanın en fazla gelecek vaat eden süper büyüklükteki pazarına sahiptir. Önümüzdeki 10 yıl içinde ithalatın 22 trilyon doları aşacağı tahmin edilmektedir. Çin, özellikle süt ve kümes hayvancılığı sektörlerinde avantajlı Türk ürünlerinin Çin'e ihracatını aktif bir şekilde teşvik ederken, Türkiye'den tarım ürünleri alımını da genişletmektedir. Bu da ikili ticaretin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır."

Beş ayda ticaret hacmi 20 milyar dolar

Bank of China Türkiye Başkanı Gao Xiaomingi, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar geçtikçe daha da sıkılaşmakta olduğunu dile getirdi.

Covid-19 salgını sonrası döneme girerken, Çin ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari iş birliklerinin derinleşmeye devam ettiğine şahit olduğunu aktaran Xiaoming, "2023 yılının ilk 5 ayında Türkiye ile Çin arasındaki toplam mal ve hizmet ticareti hacmi geçen yıla kıyasla yüksek bir artışla 20 milyar dolara yaklaşmıştır." dedi.