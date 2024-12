Çinli yatırımcılardan Hong Kong’da rekor hisse alımı!

Çinli yatırımcılar, Hong Kong borsasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri rekor seviyedeki hisse alımlarıyla dikkat çekiyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Şanghay ve Shenzhen merkezli yatırımcılar, 2024 yılı 20 Aralık itibarıyla Hong Kong’dan toplam 778 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 100 milyar ABD doları) tutarında hisse satın aldı. Bu rakam, Hong Kong ile ticaret bağlantılarının 2016’da açılmasından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık miktar olarak tarihe geçti.

Öne çıkan şirketler

Alibaba Group Holding Ltd., Bank of China Ltd. ve China Mobile Ltd. gibi büyük şirketlerin hisseleri, Çinli yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği varlıklar arasında yer aldı. Bu yoğun alımlar, hem yerel piyasalarda hem de küresel finans çevrelerinde dikkat çekiyor.

Yuan ve teşviklerin rolü

Pekin yönetiminin ekonomiyi canlandırmak için devreye soktuğu teşvikler, Hong Kong borsasındaki gösterge endekslerin yükselmesine katkı sağlarken, zayıflayan yuanın da etkisiyle yatırımcıların dolar bazlı varlıklara yönelmesi hızlandı. Shengqi Asset Management Co. Genel Müdürü Zeng Wenkai, bu durumun güney yönlü yatırımlarda benzeri görülmemiş bir artışı tetiklediğini belirtti.

Tarihi hacim artışı

Çin’den gelen yatırımlar, Hong Kong piyasasındaki işlem hacminin dördüncü çeyrekte %45’e çıkmasını sağladı. Bu oran, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Ancak Zeng, "Hong Kong piyasasının gelecekteki seyri, Çinli yatırımcıların talebi ile küresel fonların çıkış baskısı arasındaki dengeye bağlı olacak" diyerek piyasanın kısa vadede volatil bir görünüm sergileyebileceğine dikkat çekti.

Küresel fonlar ve yerel etkiler

Her ne kadar Çinli yatırımcıların alımları önemli bir etki yaratmış olsa da, uzmanlar Çin’in Hong Kong hisse senetlerindeki toplam payının yakın vadede en büyük oranı oluşturmasının olası görünmediğini belirtiyor. Buna karşın, yuanın performansı ve teşvik politikaları, Hong Kong borsasının gelecekteki seyrinde önemli bir rol oynayacak.