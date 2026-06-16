Ciro endeksi nisanda yükseldi: En güçlü artış sanayide
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, Nisan 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 artış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2026'ya ilişkin ciro endeklerini yayımladı.
Son verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 35,2 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 40,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 32,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 33,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,3 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 1,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Nisan ayında aylık yüzde 1,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.