TÜİK açıkladı! Çiftçinin mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çiftçinin mayıs ayı enflasyonunu açıkladı.

Verilere göre Tarım-ÜFE, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 arttı. Endekste bir önceki yılın aralık ayına göre artış yüzde 18,41 olurken, yıllık bazda yükseliş yüzde 43,08 olarak kaydedildi.

On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 41,54 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde en yüksek aylık artış balıkçılıkta

Sektörler bazında bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,24 artış görüldü.

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde aylık artış yüzde 5,16 olurken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde artış yüzde 7,43’e ulaştı.

Tek yıllık bitkisel ürünlerde düşüş

Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık bazda yüzde 2,73 azalış yaşandı.

Buna karşılık çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,32, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 3,47 artış kaydedildi.

Yıllık artışta sebze grubu öne çıktı

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 113,35 artışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 10,48 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar grubunda gerçekleşti.