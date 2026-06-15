Mahfi Eğilmez yatırımcıları uyardı: Yüksek faiz tek başına kazanç garantisi değil

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Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" adlı blogunda yayımladığı değerlendirmede, yüksek faiz döneminde TL mevduat, tahvil, bono ve para piyasası fonlarının yatırımcılara önemli kazançlar sunduğunu ifade etti.

Ancak yatırım performansının yalnızca TL cinsinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Eğilmez, vade sonunda yeniden dövize dönmeyi planlayan yatırımcılar açısından asıl ölçütün dolar bazındaki getiri olduğunu kaydetti.

Eğilmez, faiz gelirinin yanı sıra döviz kurundaki değişimin de yatırım sonucunu doğrudan etkilediğine işaret ederek, "Gerçek getiri dolar bazında ölçülmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Kur hareketi nihai sonucu belirliyor

Yazısında farklı kur senaryolarını ele alan Eğilmez, vergi sonrası net yüzde 38 faiz getirisi sağlayan bir yatırımda dolar kurunun da aynı oranda yükselmesi halinde yatırımcının dolar bazında herhangi bir kazanç elde edemeyeceğini belirtti.

Kur artışının faiz getirisini aşması durumunda ise yatırımcının TL bazında kazanç sağlamaya devam etse bile dolar bazında zarar edebileceğini vurgulayan Eğilmez, yatırımcıların yalnızca faiz oranlarına odaklanmaması gerektiğini ifade etti.

"Faiz ile kur arasındaki yarış belirleyici"

Yüksek faiz ortamında hem yerli yatırımcıların hem de carry trade işlemleriyle Türkiye'ye fon getiren yabancı yatırımcıların önemli getiriler elde ettiğini belirten Eğilmez, nihai sonucun faiz oranı ile döviz kurundaki artış arasındaki dengeye bağlı olduğunu kaydetti.

Eğilmez, "TL mevduatın dolar bazlı getirisi, faiz oranı ile kur artışı arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceğidir " değerlendirmesinde bulundu.