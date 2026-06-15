Tesla ve Meta'yı geride bıraktı! SpaceX'in halka arz sonrası yükselişi sürüyor

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Geçtiğimiz hafta cuma günü "SPCX" koduyla Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan SpaceX, ilk işlem günündeki güçlü performansının ardından yeni haftaya da yükselişle başladı.

İlk gününü yüzde 19 primle tamamlayan şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününde seans öncesi işlemlerde yüzde 5,6 artarak 170 dolara çıktı.

SpaceX'in piyasa değeri, halka arzın ardından 2 trilyon doların üzerine çıktı. Şirket bu seviyeye ulaşarak Tesla ve Meta'yı geride bıraktı. Tesla'nın piyasa değeri 1,5 trilyon dolar, Meta'nın piyasa değeri ise 1,42 milyar dolar civarında bulunuyor.

SpaceX'in bu yükselişi, büyük teknoloji şirketleri için kullanılan "Muhteşem Yedili" tanımının güncelliğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Dev bankadan 2040 için 3,4 trilyon dolarlık gelir tahmini

Morgan Stanley, SpaceX'in uzun vadeli gelir potansiyeline ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre banka, şirketin 2040 yılına kadar 3,4 trilyon dolar gelir seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

Değerlendirmede, SpaceX'in yapay zeka faaliyetlerinden elde edeceği gelirin 2030'a kadar yaklaşık 190 milyar dolara çıkabileceği, toplam gelirin ise aynı dönemde 330 milyar dolara yaklaşabileceği belirtildi.

S&P 500'de henüz yer almıyor

SpaceX, yeni halka açılan şirketlerin S&P Dow Jones endekslerine dahil edilmeden önce en az 12 ay beklemesi gerektiği için henüz S&P 500 endeksinde bulunmuyor.

Şirket endekste yer alsaydı, piyasa öncesi işlemlerde Micron Technology'nin ardından en iyi performans gösteren ikinci hisse olacaktı.

Aynı dönemde Seagate Technology ve Western Digital hisselerinde de yüzde 5'in üzerinde yükseliş görüldü.

İlk işlem gününde yoğun ilgi gördü

SpaceX hisselerinde cuma günü 500 milyondan fazla işlem gerçekleşti.

ARK Invest, şirketin ilk işlem gününde dört borsa yatırım fonu aracılığıyla yaklaşık 3,3 milyon SpaceX hissesi satın aldı. Bu pozisyonun cuma günkü kapanış değerinin 534 milyon dolar olduğu hesaplandı.

Musk'ın serveti 1 trilyon doları aştı

Elon Musk'ın SpaceX'teki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Tesla'daki hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde Musk'ın toplam serveti 1 trilyon dolar sınırını geçmiş durumda.

Uzmanlar, Musk ile dünyanın en zengin ikinci kişisi Larry Page ile arasındaki servet farkının tarihte görülmemiş seviyelere ulaştığını ifade ediyor.

Şirket hisseleri, tahmini 2027 satışlarının yaklaşık 33 katı ve faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karının 93 katı üzerinden işlem görüyor.