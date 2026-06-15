Bitcoin iki haftanın zirvesine tırmandı

ABD ve İran yönetimlerinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açma konusunda anlaşmaya varması küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını düşürdü. Gelişmenin ardından lider kripto para birimi Bitcoin son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin pazartesi günü Asya seansının erken saatlerinde yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 65.400 dolar seviyesine tırmandı. Aynı süreçte en büyük ikinci token konumundaki Ether yüzde 3,7 yükselişle 1.731 dolardan işlem görürken Solana ve XRP gibi alternatif varlıklar daha yüksek oranlarda kazanç sağladı.

Kripto varlıklarda kritik seviyeler ve fon çıkışları

Piyasalarda yaşanan son dalgalanma sürecinde Bitcoin fiyatı 60.000 dolar sınırının altına gerilemiş ve Ekim 2024 döneminden bu yana en düşük seviyesini test etmişti. Kurumsal portföyünde en fazla kripto varlık bulunduran kurumlardan biri olan Michael Saylor liderliğindeki Strategy şirketinin varlıklarının küçük bir kısmını sattığını açıklaması, borsada işlem gören fonlardan (ETF) çıkışları hızlandırdı ve satışı derinleştirdi.

Dijital varlık hedge fonu Apollo Crypto Portföy Yöneticisi Pratik Kala, hacimler ve hareketli ortalamaların kesiştiği 67.000 dolar sınırının Bitcoin için izlenmesi gereken en kritik direnç olduğunu belirtti. Kala, piyasanın Strategy kaynaklı riskleri şu an için göz ardı ettiğini ve Bitcoin üzerindeki satış baskısının azaldığını ifade etti.

Makroekonomik veriler ve merkez bankası kararları

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İran ile barış anlaşmasının tamamlandığını ve ABD ordusunun Hürmüz Boğazı blokajını kaldıracağını duyurdu. Açıklama sonrasında Asya borsaları yükselirken S&P 500 endeksi vadeli kontratları yaklaşık yüzde 1 değer kazandı, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 4'ün üzerinde geriledi. Ortadoğu'daki gerilimin azalması riskli varlıkları desteklese de küresel yatırımcılar çarşamba günü gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını bekliyor.

Kevin Warsh liderliğindeki ilk Fed toplantısında faizlerin yüksek kalacağına dair sinyaller verilmesi durumunda kripto piyasası yeniden baskı altında kalabilir. FalconX türev işlemler yöneticisi Sean McNulty, piyasaların gevşeme politikasından nötr veya şahin bir duruşa geçiş beklediğini, olası bir şahin sürprizin kripto varlıklar için en büyük aşağı yönlü riski oluşturduğunu vurguladı.