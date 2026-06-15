Grainturk'ten bedelsiz sermaye artırımı

Grainturk Holding Yönetim Kurulu 15 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim toplantısında ödenmiş sermayesini yüzde 950 oranında artırma kararı aldı.

Şirket mevcut 125 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılamak suretiyle 1.312.500.000 TL seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Yönetim Kurulu 1 milyar 187 milyon 500 bin TL tutarındaki bedelsiz artırımı 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak mevcut pay sahiplerine eşit oranda dağıtacak. Grainturk yönetimi toplamda 1 milyar 187 milyon 500 bin TL değerinde yeni pay ihraç edecek.

Şirket sermaye artırımı için gerekli fonu dört farklı iç kaynaktan sağlayarak özkaynak yapısını güçlendirecek. Grainturk bilançosunda yer alan 718 milyon 175 bin 7,16 TL tutarındaki emisyon primi ve 207 milyon 591 bin 716,74 TL tutarındaki özsermaye enflasyon düzeltme farkları sermaye artırımının ana finansman kalemlerini oluşturuyor. Yönetim Kurulu bilançoda bulunan 204 milyon 244 bin 356,14 TL değerindeki geçmiş yıl karlarını doğrudan bedelsiz artırım sürecinde sermayeye ilave edecek. Şirket yönetimi son olarak 57 milyon 488 bin 919,96 TL tutarındaki diğer sermaye yedeklerini de iç kaynaklar havuzuna aktararak 1 milyar 187 milyon 500 bin TL değerindeki toplam fonlama ihtiyacını karşılayacak.

A grubu ve B grubu hisse dağılımı

Grainturk borsa pazarında işlem görmeyen nama yazılı A grubu payları için 142 milyon 500 bin TL tutarında bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirecek. Şirket 15 milyon TL değerindeki mevcut A grubu sermayesini yüzde 950 oranında büyüterek yeni ihraç sürecini tamamlayacak. Borsa İstanbul pazarında aktif olarak işlem gören GRTHO kodlu hamiline yazılı B grubu paylar için ise şirket 1 milyar 45 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştirecek. Şirket yönetimi 110 milyon TL değerindeki B grubu mevcut sermayeyi aynı oranda artırarak kar payı tahsisatını kullanmadı.

Grainturk yönetimi artırılan sermayeyi temsil edecek 1 milyar 187 milyon 500 bin TL nominal değerdeki kaydi payları hak sahiplerinin hesaplarına aktarmak amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde resmi başvuru yapacak. Şirket iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını tamamlamak ve ihraç belgesini onaylatmak için Sermaye Piyasası Kurulu birimlerinden nihai onay isteyecek.