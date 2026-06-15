Citi'den bakır fiyatlarında yükseliş beklentisi

Uluslararası finans kuruluşu Citigroup analistleri, bakır fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar ton başına 15 bin dolara ulaşacağını öngördü. Banka analistleri, mevcut seviyelerden yaklaşık %10 oranında bir yükseliş potansiyeline işaret eden bu hedefin önünde engebeli bir patika bulunduğunu kaydetti. Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanabilecek uzun süreli bir gerginliğin veya küresel hisse senedi piyasalarında meydana gelecek sert bir düzeltmenin endüstriyel metaller üzerinde aşağı yönlü risk yaratabileceğini belirtti.

Küresel büyüme ve yapay zeka talebi

ABD merkezli banka, bakır fiyatları başta olmak üzere emtia sektöründeki varlıkları küresel ekonomik büyüme optimizmini yansıtmak adına en üst sırada konumlandırıyor. Analistler, elektrifikasyon ve yapay zeka altyapısına yönelik yapısal talep hikayesinin alüminyum fiyatları ile birlikte bakır fiyatları tarafını desteklediğini ifade ediyor. Kurum, küresel ölçekte gösterge endekslerde yer alan yüksek likiditeye sahip az sayıdaki emtiadan biri olan bakır varlığının, enerji dönüşümü ve yapay zeka temalarına doğrudan maruz kalma imkanı sunduğunu vurguluyor.

Fon akışları endüstriyel metallere yöneliyor

Bakır fiyatları özelinde şekillenen bu güçlü kombinasyon, önümüzdeki yıllarda kurumsal yatırımcıları, borsa yatırım fonlarını (ETF) ve makro hedge fonlarını emtia piyasasına çekmeye devam ediyor. Finansal kurumlar, küresel büyümedeki toparlanma emareleri ve merkez bankalarının faiz indirimi beklentileriyle bu alana fon akışı sağlıyor. Buna karşın Citigroup, küresel büyüme ile endüstriyel faaliyet önündeki makroekonomik tehditleri ve yüksek faiz oranlarını ayı piyasası riskleri arasında sayıyor.

Citigroup, bakır fiyatları için belirlediği ton başına 15 bin dolarlık hedef senaryosuna %60 olasılık veriyor. Banka, sonraki yıllarda ise ortalama fiyatın 14 bin dolar civarında dengeleneceğini tahmin ediyor. Maden arzı ve hurda döngüsündeki kısıtlı büyüme, elektrik şebekesi yatırımları, elektrikli araçlar ve yapay zeka veri merkezlerinin güç talebiyle birleşiyor. Uzmanlar, döngüsel talep artışı mütevazı kalsa bile bakır fiyatları için mevcut seviyelerde piyasanın yapısal olarak arz açığı vermeye devam edeceğini öngörüyor.