CK Enerji’den Yemeksepeti’ne "Yeşil Enerji Sertifikası"

Konuya ilişkin şirket tarafından yapılan açıklamada, Yemeksepeti’nin yıllık 621,4 bin kilovatsaat (kWh) elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağı belirtildi. Çevre dostu olan firmaların karbon emisyon azaltımına yönelik büyük adımlar attıklarını söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Satış Direktörü Hakan Dursun, "Sürdürülebilirlik kapsamında birçok iyileştirmeler yapmış olan iş ortağımız Yemeksepeti ile I-REC anlaşması yaparak yeni bir iş birliğine imza atmaktan, çevreye gösterdikleri bu duyarlı yaklaşımlarının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve ben ve ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yemeksepeti Kurumsal İletişim Direktörü Tuba Güven de, bu anlaşmanın, Yemeksepeti'nin enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalarını daha da ileri taşıyacağını belirterek “Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya inşa etme çabalarımızı destekleyecektir” diye konuştu.