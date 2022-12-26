ÇKS başvuruları 31 Aralık’ta sona erecek

1 Ekim 2022’den bu yana e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları alınırken ortalama 2 gün süren işlem 2 dakikada yapılabilir duruma geldi. Çiftçiler tarafından e-Devlet üzerinden yaklaşık 2,3 milyon ÇKS belgesi alındı. 2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacak. Çiftçiler 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden ve il/ilçe müdürlüklerine giderek yapabiliyor. Çiftçilerin, tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2022’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

ÇKS başvuruları nasıl yapılıyor?