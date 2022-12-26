ÇKS başvuruları 31 Aralık’ta sona erecek
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilen gelecek yıla ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2022’de son bulacak.
1 Ekim 2022’den bu yana e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları alınırken ortalama 2 gün süren işlem 2 dakikada yapılabilir duruma geldi. Çiftçiler tarafından e-Devlet üzerinden yaklaşık 2,3 milyon ÇKS belgesi alındı. 2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacak. Çiftçiler 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden ve il/ilçe müdürlüklerine giderek yapabiliyor. Çiftçilerin, tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2022’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
ÇKS başvuruları nasıl yapılıyor?
- e-Devlet Kapısı’ndaki arama kısmına “ÇKS” yazıp, daha sonra “ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu” hizmeti seçilecek.
- Aydınlatma metnini okuduktan sonra “Onaylıyorum” kutusunu işaretleyecek.
- “Devam Et” butonuna tıklanmasıyla çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenecek. Çiftçi, iletişim bilgilerini bu sayfadan bilgilerini güncelleyecek.
- Kayıtlı arazilerini görüntüleyen çiftçi, ürün bilgilerini “Ürün Bilgisi Değiştir” butonunu kullanarak yenileyebilecek.
- Son ekranda başvuruya ait tüm bilgilerini görüntüleyen çiftçi, “İlk Destek Ödemesi”nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyerek onaylayacak ve böylece başvurusu tamamlanmış olacak.