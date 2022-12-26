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ÇKS başvuruları 31 Aralık’ta sona erecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilen gelecek yıla ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2022’de son bulacak.

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1 Ekim 2022’den bu yana e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları alınırken ortalama 2 gün süren işlem 2 dakikada yapılabilir duruma geldi. Çiftçiler tarafından e-Devlet üzerinden yaklaşık 2,3 milyon ÇKS belgesi alındı. 2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacak. Çiftçiler 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden ve il/ilçe müdürlüklerine giderek yapabiliyor. Çiftçilerin, tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2022’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

ÇKS başvuruları nasıl yapılıyor? 

  • e-Devlet Kapısı’ndaki arama kısmına “ÇKS” yazıp, daha sonra “ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu” hizmeti seçilecek.
  • Aydınlatma metnini okuduktan sonra “Onaylıyorum” kutusunu işaretleyecek.
  • “Devam Et” butonuna tıklanmasıyla çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenecek. Çiftçi, iletişim bilgilerini bu sayfadan bilgilerini güncelleyecek. 
  • Kayıtlı arazilerini görüntüleyen çiftçi, ürün bilgilerini “Ürün Bilgisi Değiştir” butonunu kullanarak yenileyebilecek.
  • Son ekranda başvuruya ait tüm bilgilerini görüntüleyen çiftçi, “İlk Destek Ödemesi”nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyerek onaylayacak ve böylece başvurusu tamamlanmış olacak.
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