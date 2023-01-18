Coinbase'den 'Japonya' kararı: Faaliyetlerine son veriyor

Şirket blog yazısıyla yaptığı açıklamada Coinbase'in Japonya'daki müşterilerinin 16 Şubat'a kadar kripto varlıklarını ve mevduatlarını çekebileceklerini belirtti.

Coinbase geçen hafta yeniden yapılandırma planı kapsamında yaklaşık 950 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Kripto para piyasasındaki sorunlar bu yıl da sürerken mevduatlardaki düşüş, işten çıkarmalar ve yasal sorunlar devam etti.