Çukurova Mobilya Kent’te yapılanma resmileşiyor
Mersin’de mobilya üretimi, ticareti ve yan sanayi faaliyetlerini ortak bir merkezde toplamayı amaçlayan Çukurova Mobilya Kent Projesi’nde yeni bir döneme giriliyor. Projeyi yönetecek kooperatif yapısının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasıyla birlikte yatırım sürecinin hızlanması hedefleniyor.
Mersin’in üretim odaklı büyüme hedefleri arasında öne çıkan Çukurova Mobilya Kent Projesi’nde hazırlık süreci önemli bir aşamaya ulaştı. Mobilya sektörünün dağınık yapısını tek merkez altında birleştirerek daha güçlü bir üretim ve ticaret ekosistemi oluşturmayı amaçlayan proje için kurumsal yapı oluşturuluyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek Çukurova Mobilya Kent İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kuruluş işlemlerinde sona yaklaşılırken, sektör temsilcileri bunun yalnızca bir yapılaşma hamlesi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma modeli olduğuna dikkat çekiyor.
600 dönümlük alanda yeni üretim vizyonu
Mersin Mobilya ve Ağaç Sanayicileri Derneği (MERMOB) öncülüğünde geliştirilen proje kapsamında Erdemli’de, Çeşmeli–Kızkalesi Otoyolu bağlantısına yakın konumdaki yaklaşık 600 dönümlük alanın değerlendirilmesi planlanıyor. Uzun süredir sürdürülen görüşmeler sonucunda araziyle ilgili temasların tamamlandığı, projenin artık hukuki ve kurumsal zemine taşındığı belirtildi.
MERMOB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadık Özkan, oluşturulacak kooperatif modelinin yatırım sürecine ivme kazandıracağını ifade ederek, kuruluş için gerekli imza sürecinin tamamlandığını ve ilgili kurum onaylarının ardından yapının kısa süre içinde resmen faaliyet göstermesinin beklendiğini söyledi.
Kooperatif modeliyle ortak hareket kültürü güçlenecek
Projeye yön verecek kooperatifin yalnızca idari bir yapı olmayacağını belirten Özkan, bu model sayesinde sektör oyuncularının aynı hedef etrafında daha organize şekilde hareket edebileceğini dile getirdi. Mobilya üreticilerinin, tedarik zinciri paydaşlarının ve ilgili meslek gruplarının ortak planlama anlayışıyla hareket etmesinin hem yatırım maliyetlerini hem de süreç yönetimini olumlu etkileyeceğini kaydetti. Özkan, müteşebbis heyet içerisinde kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile iş dünyasının önemli isimlerinin bulunmasının projeye ayrı bir güç kazandıracağını belirterek, bu birlikteliğin resmi süreçlerden altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda hız sağlayacağını ifade etti.
“Amaç yalnızca yapılaşma değil, sektörel kümelenme”
Çukurova Mobilya Kent’in yalnızca üretim alanlarının oluşturulacağı bir merkez olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Özkan, asıl hedefin sektörel kümelenme modeliyle katma değeri yüksek bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Mobilya üretimi, tasarım, lojistik, depolama ve yan sanayi alanlarının aynı bölgede konumlanmasının hem maliyet avantajı sağlayacağını hem de Mersin’in sektördeki rekabet gücünü artıracağını belirten Özkan, böylece yeni yatırımcıların da bölgeye çekilmesinin önünün açılacağını ifade etti.
2023 yılında kurulan MERMOB’un kısa süre içinde önemli bir koordinasyon rolü üstlendiğini dile getiren Özkan, sektörde ortak akıl anlayışını yaygınlaştırmak adına yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu doğrultuda dernek yapısında da yeni düzenlemelere gidildiğini aktaran Özkan, yönetim kurulu üye sayısının artırıldığını, daha kapsayıcı bir temsil modeli oluşturulduğunu ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek yeni hizmet alanları üzerinde çalışıldığını belirtti. Kooperatifin idari süreçlerinin de oluşturulacak yeni merkezden yürütülmesinin planlandığını ifade eden Özkan, hukuki, teknik ve organizasyonel hazırlıkların eş zamanlı ilerlediğini söyledi.