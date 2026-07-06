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Çukurova Mobilya Kent’te yapılanma resmileşiyor

Mersin’de mobilya üretimi, ticareti ve yan sanayi faaliyetlerini ortak bir merkezde toplamayı amaçlayan Çukurova Mobilya Kent Projesi’nde yeni bir döneme giriliyor. Projeyi yönetecek kooperatif yapısının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasıyla birlikte yatırım sürecinin hızlanması hedefleniyor.

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Çukurova Mobilya Kent’te yapılanma resmileşiyor

Mersin’in üretim odak­lı büyüme hedefle­ri arasında öne çıkan Çukurova Mobilya Kent Proje­si’nde hazırlık süreci önemli bir aşamaya ulaştı. Mobilya sektö­rünün dağınık yapısını tek mer­kez altında birleştirerek daha güçlü bir üretim ve ticaret eko­sistemi oluşturmayı amaçlayan proje için kurumsal yapı oluş­turuluyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek Çukurova Mobilya Kent İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kuruluş işlemlerinde sona yakla­şılırken, sektör temsilcileri bu­nun yalnızca bir yapılaşma ham­lesi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma modeli olduğuna dik­kat çekiyor.

600 dönümlük alanda yeni üretim vizyonu

Mersin Mobilya ve Ağaç Sa­nayicileri Derneği (MERMOB) öncülüğünde geliştirilen pro­je kapsamında Erdemli’de, Çeş­meli–Kızkalesi Otoyolu bağlan­tısına yakın konumdaki yaklaşık 600 dönümlük alanın değerlen­dirilmesi planlanıyor. Uzun sü­redir sürdürülen görüşmeler so­nucunda araziyle ilgili temasla­rın tamamlandığı, projenin artık hukuki ve kurumsal zemine ta­şındığı belirtildi.

MERMOB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadık Öz­kan, oluşturulacak kooperatif modelinin yatırım sürecine iv­me kazandıracağını ifade ede­rek, kuruluş için gerekli imza sü­recinin tamamlandığını ve ilgili kurum onaylarının ardından ya­pının kısa süre içinde resmen fa­aliyet göstermesinin beklendiği­ni söyledi.

Kooperatif modeliyle ortak hareket kültürü güçlenecek

Projeye yön verecek koope­ratifin yalnızca idari bir yapı ol­mayacağını belirten Özkan, bu model sayesinde sektör oyun­cularının aynı hedef etrafında daha organize şekilde hareket edebileceğini dile getirdi. Mo­bilya üreticilerinin, tedarik zin­ciri paydaşlarının ve ilgili mes­lek gruplarının ortak planlama anlayışıyla hareket etmesinin hem yatırım maliyetlerini hem de süreç yönetimini olumlu etki­leyeceğini kaydetti. Özkan, mü­teşebbis heyet içerisinde kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile iş dünyasının önemli isimleri­nin bulunmasının projeye ayrı bir güç kazandıracağını belirte­rek, bu birlikteliğin resmi süreç­lerden altyapı çalışmalarına ka­dar birçok alanda hız sağlayaca­ğını ifade etti.

“Amaç yalnızca yapılaşma değil, sektörel kümelenme”

Çukurova Mobilya Kent’in yal­nızca üretim alanlarının oluştu­rulacağı bir merkez olarak de­ğerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Özkan, asıl hedefin sektörel kümelenme modeliy­le katma değeri yüksek bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Mobilya üretimi, tasarım, lojis­tik, depolama ve yan sanayi alan­larının aynı bölgede konumlan­masının hem maliyet avantajı sağlayacağını hem de Mersin’in sektördeki rekabet gücünü artı­racağını belirten Özkan, böyle­ce yeni yatırımcıların da bölgeye çekilmesinin önünün açılacağı­nı ifade etti.

2023 yılında kurulan MER­MOB’un kısa süre içinde önemli bir koordinasyon rolü üstlendi­ğini dile getiren Özkan, sektör­de ortak akıl anlayışını yaygın­laştırmak adına yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu doğ­rultuda dernek yapısında da ye­ni düzenlemelere gidildiğini ak­taran Özkan, yönetim kurulu üye sayısının artırıldığını, daha kap­sayıcı bir temsil modeli oluştu­rulduğunu ve kurumsal kapasi­teyi güçlendirecek yeni hizmet alanları üzerinde çalışıldığını belirtti. Kooperatifin idari sü­reçlerinin de oluşturulacak ye­ni merkezden yürütülmesinin planlandığını ifade eden Özkan, hukuki, teknik ve organizasyo­nel hazırlıkların eş zamanlı iler­lediğini söyledi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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