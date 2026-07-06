Çukurova Mobilya Kent’te yapılanma resmileşiyor

Mersin’in üretim odak­lı büyüme hedefle­ri arasında öne çıkan Çukurova Mobilya Kent Proje­si’nde hazırlık süreci önemli bir aşamaya ulaştı. Mobilya sektö­rünün dağınık yapısını tek mer­kez altında birleştirerek daha güçlü bir üretim ve ticaret eko­sistemi oluşturmayı amaçlayan proje için kurumsal yapı oluş­turuluyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek Çukurova Mobilya Kent İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kuruluş işlemlerinde sona yakla­şılırken, sektör temsilcileri bu­nun yalnızca bir yapılaşma ham­lesi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma modeli olduğuna dik­kat çekiyor.

600 dönümlük alanda yeni üretim vizyonu

Mersin Mobilya ve Ağaç Sa­nayicileri Derneği (MERMOB) öncülüğünde geliştirilen pro­je kapsamında Erdemli’de, Çeş­meli–Kızkalesi Otoyolu bağlan­tısına yakın konumdaki yaklaşık 600 dönümlük alanın değerlen­dirilmesi planlanıyor. Uzun sü­redir sürdürülen görüşmeler so­nucunda araziyle ilgili temasla­rın tamamlandığı, projenin artık hukuki ve kurumsal zemine ta­şındığı belirtildi.

MERMOB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadık Öz­kan, oluşturulacak kooperatif modelinin yatırım sürecine iv­me kazandıracağını ifade ede­rek, kuruluş için gerekli imza sü­recinin tamamlandığını ve ilgili kurum onaylarının ardından ya­pının kısa süre içinde resmen fa­aliyet göstermesinin beklendiği­ni söyledi.

Kooperatif modeliyle ortak hareket kültürü güçlenecek

Projeye yön verecek koope­ratifin yalnızca idari bir yapı ol­mayacağını belirten Özkan, bu model sayesinde sektör oyun­cularının aynı hedef etrafında daha organize şekilde hareket edebileceğini dile getirdi. Mo­bilya üreticilerinin, tedarik zin­ciri paydaşlarının ve ilgili mes­lek gruplarının ortak planlama anlayışıyla hareket etmesinin hem yatırım maliyetlerini hem de süreç yönetimini olumlu etki­leyeceğini kaydetti. Özkan, mü­teşebbis heyet içerisinde kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile iş dünyasının önemli isimleri­nin bulunmasının projeye ayrı bir güç kazandıracağını belirte­rek, bu birlikteliğin resmi süreç­lerden altyapı çalışmalarına ka­dar birçok alanda hız sağlayaca­ğını ifade etti.

“Amaç yalnızca yapılaşma değil, sektörel kümelenme”

Çukurova Mobilya Kent’in yal­nızca üretim alanlarının oluştu­rulacağı bir merkez olarak de­ğerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Özkan, asıl hedefin sektörel kümelenme modeliy­le katma değeri yüksek bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Mobilya üretimi, tasarım, lojis­tik, depolama ve yan sanayi alan­larının aynı bölgede konumlan­masının hem maliyet avantajı sağlayacağını hem de Mersin’in sektördeki rekabet gücünü artı­racağını belirten Özkan, böyle­ce yeni yatırımcıların da bölgeye çekilmesinin önünün açılacağı­nı ifade etti.

2023 yılında kurulan MER­MOB’un kısa süre içinde önemli bir koordinasyon rolü üstlendi­ğini dile getiren Özkan, sektör­de ortak akıl anlayışını yaygın­laştırmak adına yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu doğ­rultuda dernek yapısında da ye­ni düzenlemelere gidildiğini ak­taran Özkan, yönetim kurulu üye sayısının artırıldığını, daha kap­sayıcı bir temsil modeli oluştu­rulduğunu ve kurumsal kapasi­teyi güçlendirecek yeni hizmet alanları üzerinde çalışıldığını belirtti. Kooperatifin idari sü­reçlerinin de oluşturulacak ye­ni merkezden yürütülmesinin planlandığını ifade eden Özkan, hukuki, teknik ve organizasyo­nel hazırlıkların eş zamanlı iler­lediğini söyledi.