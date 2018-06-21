Cumhurbaşkanı adaylarına dört maddelik çağrı

21 Haziran 2018

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) adına cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere çağrıda bulunan Başkan Yiğit Savcı, seçimlerin ardından ana gündem maddesinin ekonomi olması gerektiği vurgusunu yaptı. Savcı, “Seçim sonrasında başlayacak olan yeni dönemde hedeflere ulaşabilmemiz için, ülkemizin odağı ekonomi olmalı” dedi.

Bu kapsamda, yatırım ortamının da iyileştirilmesi adına dört gündem maddesinin esas alınması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Yiğit Savcı, “İlk adım olarak, OHAL uygulamasına son verilmesinin son derece faydalı olacağına inanıyoruz. OHAL’in kaldırılması, demokratik açıdan olduğu kadar, yabancı yatırımcıların ülkemize güveninin artmasını sağlayacağı için, ekonomik açıdan da önemli rol oynayacaktır” dedi.

AB ile görüşmeler sürmeli

Türkiye’nin en büyük ihracat partneri AB ile ilişkilerin geliştirilmesine de özel önem verilmesi gerektiğini belirten Savcı, “Seçimin ardından yeni bir sayfa açılmalı ve AB ile müzakerelerin kesintisiz sürmesi sağlanmalı. Elbette AB tarafının da Türkiye’nin üye olma isteğini görmezden gelmemesi, vize serbestisi gibi uygulamaları hızlandırarak desteklemesi gerekiyor. Türkiye’nin tam üyeliği, iki tarafın da ekonomisini büyütecektir. Tüketim ve ithalat ağırlıklı büyüme rakamlarının da işaret ettiği gibi, ihracatı artırmamız şart. Bunun için de Ar-Ge’ye ve katma değerli ürünlere odaklanmalıyız” diye konuştu.

“Seçimin hemen sonrasında gündeme alınması gereken diğer bir başlık da start-up olarak nitelendirilen teknoloji odaklı yeni girişimcilere mali kolaylıklar sağlanması” diyen Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Start-up’lar inovatif fikirleri hızla ticarileştirebilen yapılar. Bu şirketlere özel teknoloji vergi mükellefleri dairesi kurularak üç yıl boyunca KDV muafiyeti sağlanması, kendilerine özellikle kurulum aşamasında büyük avantajlar sağlayacak ve ülkemiz girişimcilik ekosisteminin çok değerli kazanımlar elde etmesine yardımcı olacaktır.”

Yiğit Savcı, mart ayı verilerine göre genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 18’e yaklaştığına dikkat çekerek, “Genç işsizliğinin azaltılması için acil eylem planına ihtiyaç var. Genç nüfusumuzun iş hayatında etkin biçimde rol alabilmesi ve beyin göçüne engel olunması için, istihdam seferberliği benzeri teşviklerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu amaçla yabancı yatırımcıların önünü açacak reformlar da yerinde olacaktır” dedi