Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çiftçilere yeni destek paketinin detayları belli oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin yararlanabileceği Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi hakkında bilgi verdi.

"Tarımsal üretim de stratejik önceliğimiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından satır başları şöyle:

Tarım sektörünü yeni düzenlemelerle, desteklerle güçlendirirken sistemin tamamına hitap ediyoruz. Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları daha ileriye çıkartma şevki kazanıyoruz. Her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz.

Çiftçilere kredi desteklerinin faiz oranları ve vade süreleri

Bugün vereceğimiz müjdeler çiftçileri daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

İkinci müjdemiz Tarımsal Kobi Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, pekmez, organ pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir.

Üçüncü başlığımız Tarım Borç Transferi Kredisidir. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da düşük maliyetli finansman sağlamasını temin edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Ziraat Bankası Genel Müdürümüze Genç ve Kadın Çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.