Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takip eden değil takip edilen bir Türkiye var
Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye’yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var" dedi.
Ankara Esenboğa Havalimanı’nın 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende açıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan Hükümetin 23 yıllık hizmet süresindeki kararlılığına vurgu yaparak, Türkiye’nin küresel ölçekteki konumunun güçlendiğini ifade etti. Erdoğan, “Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık.
“67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz”
Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var” dedi.
Türkiye’yi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Erdoğan, “Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık” diye konuştu.
Havalimanı sayısı 60’a çıkacak
2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısını, 2024’te hizmete aldıkları Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58’e çıktığını ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60’a yükselecek. Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81’den 175’e taşıyarak Türkiye’yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. Bir başka çarpıcı rakam; 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı.”
“Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesinin 30 milyona yükseleceğini söyledi. Erdoğan, “Uygulamaya aldığımız proje kapsamında 75 metre genişliğinde 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğinde hava kontrol merkezimizi inşa ettik. 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli kargo apronumuzu tamamladık. 1200 araçlık açık otoparkımızı da havalimanımıza kazandırdık. Tam 298 milyon euroluk yatırım değerini sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan garantiledik. Yolcu garantisi vermeden hayata geçirdik. 25 yıl işletme süresiyle 560 milyon euro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kiranın yüzde 25’ini peşin ödedi. Kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik” diye konuştu.