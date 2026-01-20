Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takip eden değil takip edilen bir Türkiye var

Ankara Esenboğa Hava­limanı’nın 3. Pist, Ye­ni Kule ve Tamamla­yıcı Tesisler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ka­tıldığı törende açıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan Hükümetin 23 yıllık hizmet süresindeki kararlılığına vur­gu yaparak, Türkiye’nin kü­resel ölçekteki konumunun güçlendiğini ifade etti. Erdo­ğan, “Bütün gayretimiz mil­letin emanetine halel gelme­sin, kardeşliğimize gölge düş­mesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek as­ra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyase­tine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden ta­viz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adale­te, savunmadan ulaşıma, sa­nayiye her alanda devasa yatı­rımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiği­miz projelerle Türkiye’yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık.

“67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz”

Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, ta­kip eden değil takip edilen bir Türkiye var” dedi.

Türkiye’yi daha yüksek ir­tifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacı­lık sektöründe de yoğun ça­ba harcadıklarını dile geti­ren Erdoğan, “Şuraya özel­likle dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye olarak 4 sa­atlik uçuş süresiyle 67 ülke­nin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sundu­ğu potansiyeli en üst seviye­ye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yap­tık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak he­defiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ül­kelerinden biri yaptık” diye konuştu.

Havalimanı sayısı 60’a çıkacak

2002’de 26 olan aktif havali­manı sayısını, 2024’te hizme­te aldıkları Çukurova Ulusla­rarası Havalimanı ile bugün 58’e çıktığını ifade eden Erdo­ğan sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havali­manlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60’a yüksele­cek. Aynı dönemde hava ulaş­tırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81’den 175’e taşıyarak Türkiye’yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşma­sı bulunan ülke haline getir­dik. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin ta­mamıyla hava ulaşım anlaş­ması imzalamayı hedefliyo­ruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımı­zı 133 ülkede 356 noktaya çı­kardık. Bir başka çarpıcı ra­kam; 2002’de iç ve dış hatlar­da seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı.”

“Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesinin 30 milyona yükseleceğini söyledi. Erdoğan, “Uygulamaya aldığımız proje kapsamında 75 metre genişliğinde 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğinde hava kontrol merkezimizi inşa ettik. 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli kargo apronumuzu tamamladık. 1200 araçlık açık otoparkımızı da havalimanımıza kazandırdık. Tam 298 milyon euroluk yatırım değerini sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan garantiledik. Yolcu garantisi vermeden hayata geçirdik. 25 yıl işletme süresiyle 560 milyon euro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kiranın yüzde 25’ini peşin ödedi. Kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik” diye konuştu.