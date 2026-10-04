Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatta rekor mesajı: 'Tarihi bir başarıya imza attık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamasına ihracat rakamlarının yer aldığı bir görsel de ekleyen Erdoğan, ulaşılan rekor seviyelere dikkat çekti.

2026'nın beş ayında ihracat rekoru

Erdoğan, yılbaşından bu yana kaydedilen artışı ve eylül ayı sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı."

Paylaşımında bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine yönelik kararlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."