Avrupa'da borç krizi alarmı: ECB 3 ülke için devreye girebilir

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Küresel tahvil piyasalarında yükselen faizler, Euro Bölgesi'nin yüksek borçlu ülkeleri üzerindeki baskıyı artırırken ekonomist Robin Brooks, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği olası borç krizine ilişkin dikkat çeken bir senaryo ortaya koydu.

Brooks'a göre krizin derinleşmesi halinde ECB ilk aşamada beklemeyi tercih edecek, ardından İtalya ve İspanya'daki tahvil piyasalarına yönelik adımlar gündeme gelecek. Bu müdahalelerin yeterli olmaması durumunda ise Fransa için çok daha kapsamlı bir müdahale tartışması başlayabilir.

ECB'nin kritik aracı: TPI

Brooks'un senaryosunun merkezinde ECB'nin 2022'de oluşturduğu Aktarım Koruma Aracı (TPI) bulunuyor. TPI, Euro Bölgesi ülkelerinin tahvil getirileri arasındaki hareketlerin para politikasının aktarımını bozması durumunda ECB'nin belirli ülkelerin tahvillerini satın almasına imkân tanıyor.

Brooks, ECB'nin birkaç hafta içinde Fransa dışındaki bazı ülkeler için bu aracı devreye sokabileceğini öne sürüyor. Özellikle İtalya ve İspanya'nın ilk aşamada öne çıkabileceğini düşünüyor.

Asıl sorun Fransa olabilir

Brooks'a göre sadece İtalya ve İspanya'daki tahvil faizlerini kontrol altında tutmaya çalışmak yeterli olmayabilir. Fransa kaynaklı baskının sürmesi durumunda Euro Bölgesi tahvil piyasalarındaki gerilimin diğer ülkelere yayılabileceğini savunan Brooks, bu nedenle ECB'nin sonunda Fransa için de harekete geçmek zorunda kalabileceğini ileri sürüyor.

Ancak böyle bir adımın siyasi sonuçlarının çok daha ağır olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ECB'nin yüksek borçlu ülkeleri desteklediği yönündeki tartışmaların yeniden güçlenebileceğini belirtiyor.

Petrol fiyatları kritik

Brooks, senaryoyu değiştirebilecek önemli faktörlerden birinin İran'daki savaşın sona ermesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi olduğunu belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını azaltarak küresel tahvil piyasalarını rahatlatabileceğini ve Fransa'ya zaman kazandırabileceğini ifade ediyor.

Bununla birlikte Brooks, asıl sorunun Euro Bölgesi'ndeki yüksek kamu borcu ve maliye politikaları olduğunu savunuyor. Bu nedenle enerji fiyatlarında yaşanabilecek bir rahatlamanın temel mali sorunları ortadan kaldırmayacağı görüşünde.