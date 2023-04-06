Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mehmet Şimşek açıklaması

Dün akşam üç televizyonun ortak yayınına katılan Erdoğan, "Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor" dedi.

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Mart ayında Erdoğan ile görüşmüş ardından, aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın da çalışma yürüttüğünü, seçimlerin ardından bu çalışmaların bir araya getirileceğini ifade etti. Erdoğan çalışmanın içeriği hakkında ise bir ayrıntı vermedi.