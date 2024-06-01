Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısında iniş trendine girecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden, bugün AK Parti toplantısındaki konuşmasının önemli bölümlerini paylaştı.

Erdoğan, dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına kadar her alanda yoğun mesai içinde olduklarını ifade etti.

Ekonomide 2024 yılına dair veriler güzel gelmeye devam ettiğini, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7'yle üst üste 15 çeyrek büyüdüğü aktaran Erdoğan, "Çalışanların büyümeden aldığı pay, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 olarak gerçekleşti" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: "1998 yılından beri görülen en yüksek seviyeyi yakalamış bulunuyoruz. Enflasyon, inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek. Son dönemde açıklanan verilerin neredeyse tamamı Orta Vadeli Program’a uygun seyrediyor. Hayat pahalılığını körükleyen fahiş fiyat ve fırsatçılık sorununda yeni düzenlemeyle birlikte elimiz daha da güçlendi. Milletimizi bizar eden diğer konularla ilgili gerekli adımları atıyoruz. Seçkinlerin, tuzu kuruların, sesi çok çıkanların değil; sessiz yığınların sesi, milletin birikmiş sorunlarının çözüm adresi olmaya devam edeceğiz."