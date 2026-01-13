Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cari açık verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyrettiğini ve dış dengedeki iyileşmenin devam ettiğini vurguladı.

'OVP hedefleriyle uyumlu' değerlendirmesi

Cari işlemler dengesinde kasım ayında, mevsimsel etkilerle hizmetler kalemindeki katkının azalması sonucu 4 milyar dolarlık açık oluştuğunu belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış cari açığın kasım itibarıyla 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu görünümün Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olduğuna dikkat çeken Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir düzeyini koruduğunu kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesine de değinen Yılmaz, bu kalemde yıllıklandırılmış bazda 44,6 milyar dolarlık fazla verilmesini değerlendiren Yılmaz, "Dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisi 2025'te olumlu yönde ayrıştı"

Küresel ölçekte artan risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin 2025 yılında olumlu yönde ayrıştığını belirten Yılmaz, dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, artan güven ve güçlenen dış kaynak girişlerinin bu tabloyu desteklediğini dile getirdi.

Doğrudan yabancı yatırımların ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artarak 12,4 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, kasım itibarıyla yıllıklandırılmış doğrudan yatırım tutarının ise 14,4 milyar dolar seviyesine çıktığını bildirdi.

2026 beklentileri neler?

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Yılmaz, 2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele açısından daha destekleyici olmasını, yürütülen reformların yatırım ortamına olumlu katkı sağlamaya devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Yılmaz, cari açığın finansmanında uluslararası yatırımların payını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar, Ar-Ge odaklı üretim, katma değerli sanayi ve ihracat hamleleri, cari işlemler dengesinde yapısal dönüşümü sağlayacak stratejik araçlarımız olmaya devam edecektir" dedi.