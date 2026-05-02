Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Küresel belirsizliklere rağmen güçlü performans

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. Açıklanan rakamlar, hem “en yüksek nisan ayı ihracatı” hem de tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen güçlü performans göstermeye devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

Cevdet Yılmaz’ın açıklamasına göre yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Yılmaz, küresel ekonomide artan jeopolitik riskler, zayıflayan talep ve ticarette yükselen korumacılık eğilimlerine rağmen Türkiye’nin ihracatta güçlü ivmesini koruduğunu belirtti.

“Belirsizliklere rağmen güçlü performans”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Makroekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik adımların devam ettiğini belirten Yılmaz, sürdürülebilir büyüme altyapısının kararlılıkla desteklendiğini söyledi.

Üretim ve rekabet gücü vurgusu

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimde dönüşümü hızlandıran politikaların uygulandığını ifade etti.

Verimlilik, rekabet gücü ve yatırım ortamını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, döviz kazandırıcı sektörlerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.