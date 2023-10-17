Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomik büyümenin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili açıklama yapıyor.

Büyüme oranlarının yanı sıra enflasyon ve ihracatla ilgili de mesajlar veren Yılmaz'ın açıklamasına göre 2024'te işsizlik oranının yüzde 10,3'e yükselmesi öngörülüyor.

Yılmaz’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- 2023 yılında yüzde 4,4 büyümeyi öngörüyoruz, 2024’te ise büyüme oranımızın yüzde 4 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Yıl sonu işsizlik oranının yüzde 10,1’e gerilmesini bekliyoruz. Cari işlemler dengesinde önümüzdeki dönemde iyileşme görülmesi bekleniyor.

- Küresel ölçekte enflasyon sorunu pek çok ülkede devam ediyor. Kalıcı düşük enflasyon için mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz ve halkımızın alım gücünü artıracağız.

- 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir.

- 2023'te 255 milyar doların üzerinde ihracatla bir önceki yılın üzerinde performansı yakalamayı, 2024 yılı için 267 milyar dolarlık rakama ulaşmayı amaçlıyoruz

Ayrıntılar geliyor…