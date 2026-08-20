Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gıda fiyatları haftalık takip edilecek

Nagihan KALSIN – ESKİŞEHİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı’nda iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü tedbirlerin de güçlendirileceğini belirten Yılmaz, gıda, konut, enerji ve lojistiği dört kritik alan olarak sıraladı. Yılmaz, özellikle gıda fiyatlarının bundan sonra daha yakından takip edileceğini belirterek Gıda Komitesi’nde bu konuda yeni bir çalışma sistemi oluşturduklarını açıkladı.

Gıda fiyatlarına haftalık takip

Gıda arzının artırılmasının hem enflasyonla mücadele hem de sosyal politikalar açısından kritik olduğunu vurgulayan Yılmaz, sulama başta olmak üzere üretimi artıracak yatırımların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Gıda Komitesi’nin kısa süre önce toplandığını belirten Yılmaz, yeni dönemde fiyat ve arz gelişmelerinin haftalık olarak izleneceğini ifade ederek, “Artık haftalık bazda fiyat gelişmelerini takip edip bununla ilgili gerekli birtakım tedbirleri ön uyarı sistemiyle, arz-talep gelişmelerini öngörerek alacağımız bir pratikte gıdayla ilgili önemli çalışmalar yapacağız” dedi.

Yılmaz, tarımsal üretimde suyun verimli kullanılmasının önemine de dikkat çekti. Türkiye’de kullanılan suyun yüzde 70’ten fazlasının tarımda tüketildiğini belirten Yılmaz, geçmişten kalan açık sulama sistemlerinin zaman içinde kapalı sistemlere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

“Enflasyon temel meselemiz”

Enflasyonun ekonomi yönetiminin en öncelikli gündem maddesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Enflasyon temel meselemiz. 2024 yılında yüzde 75’leri aşan bir seviyeden başlayan düşüş süreci devam ediyor. Ama henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz” değerlendirmesinde bulundu.



Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 20’nin altına gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonunda da düşüşün başladığını ancak kira, eğitim ve ulaşım gibi kalemlerde fiyat hareketlerinin daha yapışkan olduğunu söyledi.Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28 olduğunu hatırlatan Yılmaz, Orta Vadeli Program çalışmalarına ilişkin de, “Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler doğrultusunda bütün makroekonomik göstergelerimizi yeniden gözden geçirip kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.

Arz yönlü politikalarda konut, enerji ve lojistik

Gıdanın yanı sıra konut arzını da enflasyonla mücadelede kritik gördüklerini belirten Yılmaz, merkezi yönetimin ilan ettiği 500 bin sosyal konut projesinin yerel yönetimler ve özel sektörün katkısıyla hızlandırılması gerektiğini ifade etti.Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün üç kişiye kadar gerilediğine dikkat çeken Yılmaz, yeni sosyal konutların iki oda bir salon, enerji verimli ve depreme dayanıklı şekilde planlanacağını söyledi.

Enerjide yerli üretimin artırılması ve enerji bağımsızlığının güçlendirilmesinin cari açık açısından büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, lojistik yatırımlarında ise demiryollarına ve üretim merkezlerini limanlarla buluşturacak iltisak hatlarına daha fazla ağırlık verileceğini kaydetti.

Rezerv 178,4 milyar dolar

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının tamamen sona erdirildiğini ve Merkez Bankası rezervlerinde önemli bir artış yaşandığını söyledi.Yılmaz, “Her ne kadar son dönemde savaşın etkisiyle bir miktar gerilemiş olsa da 7 Ağustos itibarıyla 178,4 milyar dolarlık rezervimiz söz konusu” dedi.Türkiye’nin CDS olarak ifade edilen ülke risk priminin birkaç yıl önce 700 baz puana kadar yükseldiğini hatırlatan Yılmaz, bugün yaklaşık 220 baz puan seviyesinde bulunduğunu belirtti. Yılmaz, risk primindeki düşüşün hem kamunun hem de özel sektörün döviz cinsinden borçlanma maliyetlerini aşağı çektiğini söyledi.

Depremin maliyeti 105 milyar dolara ulaşacak

Deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecinin büyük bölümünün bu yıl tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, 450 binden fazla konutun yanı sıra yolların, organize sanayi bölgelerinin, hastanelerin ve okulların yeniden inşa edildiğini belirtti. Yılmaz, “Yıl sonuna geldiğimizde depremin toplam maliyeti yaklaşık 105 milyar dolara ulaşmış olacak” dedi. Bütçe ve cari açığın yönetilebilir seviyelerde bulunduğunu belirten Yılmaz, geçen yıl bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9, cari açığın ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

İhracat 401 milyar dolara ulaştı

Türkiye ekonomisinin geçen yıl tarımdaki daralmaya rağmen yüzde 3,6 büyüdüğünü belirten Yılmaz, 2020-2025 döneminde dünya ekonomisinin kümülatif olarak yüzde 19 büyürken Türkiye ekonomisinin yüzde 35 büyüdüğünü söyledi. Jeopolitik gerilimlere, ticarette artan korumacılığa ve zayıf dış talebe rağmen ihracatta tarihi seviyelere ulaşıldığını kaydeden Yılmaz, Temmuz 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 278 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Yılmaz, “Hizmet ihracatımızı da eklediğimizde toplam ihracatımız ilk defa 401 milyar dolara ulaşmış durumda” dedi. Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 7,6’ya gerilediğini belirten Yılmaz, özellikle kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini söyledi. Kadınların istihdamında çocuk bakım hizmetlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, mesleki eğitimin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayici ve KOBİ’lere yeni finansman paketleri

Finansmana erişimin özel sektör açısından en kritik konulardan biri olduğunu belirten Yılmaz, fiyat istikrarı sağlandıkça ve ülke risk primi düştükçe genel finansman maliyetlerinin de aşağı geleceğini söyledi. Bu süreç devam ederken kritik sektörlerin seçici politikalarla desteklendiğini ifade eden Yılmaz; çiftçilere ve esnafa sübvansiyonlu krediler, ihracatçılara ise reeskont kredileri sağlandığını hatırlattı. Sanayici ve KOBİ’lere yönelik yeni finansman paketleri üzerinde çalışıldığını açıklayan Yılmaz, “Sanayi bizim değişmez gündem maddelerimizden biri. Sanayimizi mutlaka güçlü tutmalıyız” dedi.

Mega endüstriyel bölge Eskişehir’i 10 milyar dolara taşıyacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Alanları Master Planı kapsamında kuzeyden güneye yeni sanayi koridorları oluşturulacağını belirten Yılmaz, Marmara Bölgesi’ndeki sanayinin bir bölümünün Anadolu’ya kaydırılması perspektifiyle hareket edildiğini söyledi. Bu kapsamda mevcut organize sanayi bölgelerinin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde yeni bir mega endüstriyel bölgenin hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Yılmaz, söz konusu alanların yalnızca fabrikalardan oluşmayacağını vurguladı. Yılmaz, “Buraları sadece sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar olarak düşünmüyoruz. Demiryolu bağlantılarıyla, çalışanların lojmanlarıyla, sanayi kolejleriyle bütünleşmiş yeni bir üretim anlayışı oluşturmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Projenin kısa vadeli bir çalışma olmadığını belirten Yılmaz, Eskişehir açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bu, Eskişehir’in geleceğinde çok önemli. 10 milyar dolarlık ihracat hedefine de inşallah bu mega endüstriyel bölge bizi ulaştıracaktır” dedi.

OSB’den Hasanbey’e 14 kilometrelik demiryolu

Eskişehir’in lojistik altyapısına ilişkin projelere de değinen Yılmaz, Eskişehir OSB ile Hasanbey Lojistik Merkezi arasındaki yaklaşık 14 kilometrelik yeni demiryolu bağlantısının yapım sürecinin başladığını söyledi. Yılmaz, Hasanbey Lojistik Merkezi’nin Gemlik Limanı’na demiryoluyla bağlanmasının da hedeflendiğini belirterek, böylece Eskişehir sanayisinin limanlara erişiminin güçlendirileceğini ifade etti . Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas OSB ve Sivrihisar OSB’de önemli yatırım potansiyeli bulunduğunu kaydeden Yılmaz, Eskişehir Model Fabrika’nın da özellikle KOBİ’lerin verimliliğinin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

“Sanayide yapmamız gereken derinleşme”

Eskişehir’in sanayide güçlü bir kapasiteye ulaştığını ancak bundan sonraki dönemde niteliksel dönüşüme odaklanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Yapmamız gereken derinleşme. Daha teknoloji yoğun, katma değeri yüksek, yapay zekâyı ve dijital imkânları daha çok kullanan, çok daha verimli ve rekabetçi bir yapı oluşturmak” dedi.Turizmde de Eskişehir’in potansiyelinin henüz yeterince değerlendirilemediğini ifade eden Yılmaz, Frig Vadisi başta olmak üzere kültür, doğa ve jeotermal turizm olanaklarının çevre illerle birlikte bölgesel bir destinasyon yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini söyledi.