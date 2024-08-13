Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde yeni yatırım müjdelerinin gelmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ''Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı''na başkanlık etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yılmaz, Mart ayından bu yana 57 eylemin 10'u tamamlandığını, 6 eylemde son aşamaya gelindiğini, kalan 28 eylemde ise yüzde 50 ve üzerinde gerçekleşme sağlandığını aktardı.

Belirlenen hedefler doğrultusunda atılan adımlara da değinen Yılmaz, “Yatırımcılarımızın önemle üzerinde durduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanununda değişiklik yapıldı, kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırılması sağlandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ek kapasite kurulumuna imkân sağlandı. Yatırımların artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunların arasında uzun vadeli yatırım kredileri, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesine yönlendirilmesi, nitelikli personelin uzaktan çalışma uygulamasının uzatılması gibi adımlar mevcut. Temmuz ayında yayımlanan düzenlemeler ile ikiz dönüşüme, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerin altyapısı oluşturuldu. Özel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek ve katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sistemimizi sadeleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

'Özel sektörle işbirliği'

Yılmaz, özel sektörün işgücü açığı ve işgücünün özel sektörün ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesi ihtiyacı çerçevesinde istihdam politikaları ve mesleki eğitimle ilgili özel bir çalışma yapılmasına dair karar aldıklarını da hatırlatarak, konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu oluşturuldu bilgisini aktardı.

Yılmaz, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz koordineli olarak, özel sektör ve ilgili kamu kurumlarımızla işbirliği halinde Eylem Planı ve somut işbirliği projeleri üzerinde çalışıyor. Herkesin bir mesleği olmalı sloganıyla hazırlanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin sektörle entegrasyonunu sağlamak ve pratik becerilerini artırmak için bölge okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul modelleri gibi yaklaşımlarla özel sektörle iş birliği esasına dayalı yeni bir eğitim yaklaşımı hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Rekabet Kanunu değişebilir

Sonhabar döneminde yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili önemli konuların da hem teknik düzeyde hem de Meclis çalışmaları düzeyinde gündeme geleceğinin altını çizen Yılmaz, “4054 sayılı Rekabet Kanununda değişiklik yapılması ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı, Meclisimizin yeni yasama döneminde gündeme alınacak öncelikli konular arasında yer alıyor. 2026 yılında yürürlüğe girecek AB Sınırda Karbon Düzenlemesini dikkate alarak, Emisyon Ticaret Sisteminin teknik boyutları üzerinde de çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyoruz. Meclisimizin yeni yasama döneminde gündemine sunacağımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat konusu. Bu konuda hazırlanan Taslak belirli bir aşamaya geldi. Bununla birlikte nitelikli işgücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan TechVisa programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya geldi” diye konuştu.

Enerji sektörü yatırımlarıyla ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik mevzuat değişikliği ihtiyacını tespit ettiklerini dile getiren Yılmaz, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yılmaz, altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulması ve bunların özel sektörün kullanımına sunulması amacıyla farklı modeller üzerinde hazırlıkların sürdüğünü hatırlattı.

Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odaklarına alacaklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Yılmaz, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmanın temel hedefleri arasında yer aldığını aktardı.

Maliye politikası ve yapısal reformlar

Eylül ayı içerisinde açıklayacak olan güncellenmiş Orta Vadeli Program'ın da gündemlerinde olacağını söyleyen Yılmaz, “2025-2027 yılarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayış ile istişarelerimize başladık, işçi ve işveren temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler, iş dünyasının farklı sektörlerden temsilcileri ile görüşüyoruz. Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek. Bir önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımı bu OVP'de de koruyacağız. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor, bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz. Diğer yandan, geçen yıl yaşadığımız büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Sadece ekonomimizi güçlendirmeyi değil, aynı zamanda sosyal refahı artırmaya yönelik çalışmaya önem veriyoruz” dedi.

'Yeni müjdelerin gelmesini bekliyoruz'

Yılmaz, 29 Temmuz'da 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin resmi gazetede yayımlandığını hatırlatarak, stratejinin hayata geçirilmesiyle küresel Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nden (UDY) alınan payı yüzde 1,5'a çıkarmayı, düşmekte olan cari açığın finansman kalitesini ise yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Yılmaz, şu şekilde devam etti:

Son dönemde başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri ve HİT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Yılmaz, “Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz.”