Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yurdakul, Kocaeli'de iş fırsatlarını anlattı

Belma Özgen AKBAY

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, 2023 yılına girerken, Türkiye ekonomisinin nereden gelip nereye gittiğine ilişkin teknik ve iş odaklı değerlendirme yapmak üzere Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun davetlisi olarak Kocaeli’ye geldi.

Toplantıda GSMH ve Gayrisafi Sabit Sermaye (GSS) oluşumu, dış ticaret & dağılımı, bütçe ve borçlanma, vergiler ve reel faiz, işgücü-işsizlik, ücretler ve verimlilik, krediler ve bankacılık sektörü, tasarruf eğilimleri ve yatırım ortamına etkisi, girişimcilik & iş kültürü konuları, yatırım-üretim-ihracat eksenli mevcut ekonomi politikası çerçevesinde paylaşıldı. Dünya Gazetesi de toplantıyı izledi.