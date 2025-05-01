Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de: Stopaj oranları sabit kaldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla mevduat ve kur korumalı hesaplara uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidilmedi, mevcut oranların geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

Mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranlarına ilişkin düzenlemeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, mevcut oranlarda herhangi bir değişikliğe gidilmezken, uygulamanın süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

1 Şubat 2025’te yayımlanan karar doğrultusunda;

– 6 aya kadar vadeli mevduatlarda stopaj oranı %15,

– 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12,

– 1 yıldan uzun vadelerde ise %10 olarak uygulanmaya devam edecek.