CW Enerji, Uzunlar İplik ile 9,5 Milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji yaptığı yeni anlaşmalarla yenilenebilir enerji alanında çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, şirket tarafından geliştirilmesi devam eden arazi tipi 10 bin 360 kilovat kapasiteli güneş enerjisi santralinin 9,5 milyon dolar bedelle satışına ilişkin sözleşme, Uzunlar İplik Kumaş Çamaşır İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, her bir iş birliğiyle sektöre katkı sağladıklarını belirterek, "Sektörümüzde güçlü iş birliklerine imza atarak daha sürdürülebilir bir dünyaya da katkı sağlıyoruz. Temiz bir geleceği destekleme ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve yaptığımız iş birliklerimiz ile de hedeflerimiz doğrultusunda yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk almaya devam edeceğiz"

Teknolojinin tüm olanaklarını en iyi şekilde kullanarak, verimliliği ve tasarrufu her alanda yaygınlaştırmak adına adımlar attıklarını ifade eden Yılmaz, gelecek nesillere katkı sağlamak, topluma değer katmak ve temiz bir gelecek inşa etmek için sorumluluk almaya devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz, imza attıkları iş birlikleri ile ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarına dikkati çekerek, sözleşme kapsamında söz konusu santralin 2024'ün sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını kaydetti.